デンゼル・ダムフリーズが明かす：このオランダ代表選手は、朝はいつも不機嫌だ

デンゼル・ダムフリーズはSBS6のノア・ヴァールとのインタビューで、ワールドカップに向け大きな自信を示した。71試合出場するオランダ代表は、チームに良い雰囲気が漂っているとしながらも、それが油断につながる恐れがあると指摘した。

「雰囲気は良いよ。多くの選手と長い間一緒に過ごしてきたから、お互いをよく知っている。いくつかの大会を共に経験し、皆、自分に何が求められているかを理解している」とダムフリーズは語る。

「チームメイトの仲は良いが、それゆえに互いに注意し合うことを怠る傾向があった。しかし、その点は改善されている。成功为了には、時には厳しく言い合うことも必要だ」

「EUROでも課題だった。そこから学んだ。今はそれを活かせる」とダムフリーズは語る。代表での存在感も増した。「意見は言う。年齢と経験に責任を持つ」

W杯で勝ち進めば約6週間、選手たちは共同生活を送る。いつも楽しいか？「いいや、楽しくなくてもいい」とダンフリーズは笑う。「時には相手を避けることもある。それも経験だ」。

「人によって対処法は違いますから」とサイドバックは笑った。ヴァールがさらに尋ねると、「ノア・ラングは朝に機嫌が悪いことがあります。でもすぐに明るくなります。そうすればまたうまくいくんです」と続けた。

W杯での勝算を問われると、ダムフリーズは「僕たちは優勝できるチーム。運も必要だが、正しいメンタリティがあれば優勝候補だ。証明するのは僕たち次第」と語った。