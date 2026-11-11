アレッサンドロ・デル・ピエロ氏は、ユヴェントスの元主将で、現在は解説者を務める。トリノのアリアンツ・スタジアムで現在開催中のソーシャル・フットボール・サミットで語った。

TIK TOK

「TikTokに投稿した最初の動画を覚えています。私にとって感慨深いものです。SNSには常に好奇心を持って接してきましたし、注目すべき重要なものだと考えてきました。発信する内容を広く知ってもらえるからです。SNSは娯楽の枠を超えることもできます。コミュニティは非常に大きく、目的もさまざまです。（私が投稿した中で最も拡散された）動画には、重要なメッセージを込めていました」

ワールドカップ

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「2006年から20周年という節目でした。ワールドカップはいつも見ていますし、仕事で関わることも多いです。今回はコラボレーションを通じて、各グループをよりよく知るためのクイズや交流を行いました。2026年のワールドカップは、さまざまな理由からイタリアのコミュニティにとって遠い存在でした。そこで、距離を縮めるためにこれを行ったのです。ワールドカップは3カ国で開催され、多くのスタジアムも知られていませんでした……。私にとっては興味深く、楽しいものでした。熱心なファンなら当然知っているでしょうが、そうでない人は知らないかもしれない多くのことを学ぶ機会にもなりました。こうした大会のスタジアムは格別で、その中で味わう感情は唯一無二です」

「懐かしさですか？ どうしても思い出すきっかけはありました。日付や出場するチームです。残念ながら、私たちはそこにいませんでした。カタールでのワールドカップを除けば、その歩みには、鳥肌が立つような歴史的で懐かしい出来事があります。2006年の準決勝と決勝は、今でも思い出すと鳥肌が立ちます。私はその場にいて、当事者でした。それは、イタリア人として私たちには偉業を成し遂げる力があると、はっきり示すことでもあります」

デル・ピエロ氏は続けた。「2006年7月9日、自分がどこにいたかを私たちはみんな覚えています。その中には当時まだ生まれていなかった人も、たくさんいます。私は8歳だった1982年のワールドカップを覚えています。あの幸せな瞬間を思い出すのは、私たちにとって良いことです」

SNS

「私は特定のコミュニティや年齢層に向けた動画は作りません。ブラジルやインドネシアなど3カ国があり、親善試合を除けばそこでプレーしたことはありませんが、多くの人がそこから来てくれます。私は、その時々の自分がどんな人間なのかを伝えたいのです。自然体で直接伝えることを信じていますし、他人に気に入られるために何かをしたいとは思いません。SNSでは、本当の自分ではない姿を少し作りすぎていると思います。欠点があっても、自分のありのままを見せる方がいい」

女子サッカー

「女子スポーツは成長しました。まず代表チームが成し遂げたこと、そしてユヴェントスのようなクラブが成し遂げたことです。私にはサッカーをする娘がいて、オーストラリア、アメリカ、スペインと渡り歩いています。スポーツは性別や人種を超えて人々をつなぐものです。それが素晴らしいところです。

私は小さな町で生まれ、父と兄から受け継いだ大きな情熱を持っていた、というところから話を始めたいと思います。それは、サッカーを見ている多くの子どもたちに共通する情熱です。13歳のときに大きな移籍を経験しました。ホームシックになったことは一度もありませんが、つらいときも前を向いてきました。大きな成果を手にできることを願い、未来を見据えて、あらゆる犠牲を払ってきました。その後、この街に移り、18年間を過ごしました。それからオーストラリア、アメリカ、スペインへと渡り……今はイタリアに戻っています。オーストラリアへの移籍は、異なる世界に目を向けるきっかけとなり、私の人生を変えました。サッカーから離れた自分を想像したことはありませんでした。今はテレビでサッカーに関わり、別の側面から見ていますが、共通しているのはサッカーと情熱です。今はテレビでサッカーに関わり、別の側面から見ていますが、共通しているのはサッカーと情熱です。今の私にも、始めた頃と同じ気持ちがあります。何事も100％の力でやる。そうでなければやりません」

デル・ピエロのスマートフォン

「私のスマートフォンには何が映っているかって？ もちろん、楽しむためにも使っています。ある男の子が通りかかって……いや、これは言いません。エンターテインメント、動物、楽しませてくれる動物たち……猫や犬には信じられないようなことをするものがいます。スポーツについては、現役選手や過去の選手の統計を見るのがとても好きです」

「私は何事にも謙虚に取り組みます。この企画は続けられるかもしれません。基本的なテーマも同じかもしれません。ダンス動画は絶対にやりません。面白くないでしょうから。私が踊るかって？ 今は無理です。それから、これからも学び続けたいと思っています。情報は、自分自身の学びにも、人生全般で役立つ知識にもなり得ます」