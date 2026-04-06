デルクセン、PECズヴォレの反抗的なファンと経営陣を厳しく批判

ヨハン・デルクセンは、日曜日にゴー・アヘッド・イーグルスとの「アイセル・ダービー」のキックオフを遅らせたPECズヴォレのファンに対して、厳しい言葉を浴びせた。デ・アデラーホルストのビジター席は、多くのPECサポーターが顔を隠す服装をしていたため、機動隊によって立ち退きさせられた。

「顔を覆ってスタンドに立つ、まるでブルース・ブラザーズのようなズヴォレの観客たちに、私はひどく腹を立てている。顔を覆って試合に来るなら、警察は君たちが騒ぎを起こしに来たのだと分かっているんだ」と、デルクセンは月曜日のポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』でこう切り出した。

「PECのサポーターとして来るなら、顔を出せばいい。それを恥じる必要は誰にもない。デモやサッカーの試合に顔を隠して来る人たちは、単に騒ぎを起こしに来ているだけだという、またしても明らかな証拠だ。だからこそ、それを禁止すべきだ」と、デ・スノール氏は各当局に訴えた。

同席したヘンク・カイパース氏は、顔を隠す覆いがしばしばセーターの下に隠されたままスタジアムに持ち込まれると指摘した。「そして、それを身体検査で発見することはできない。」デルクセン氏は、日曜日のデヴェンターでの対応は「適切だった」と付け加えた。

「『重要な試合だから中止できない』なんて言い訳に耳を貸すな。警察が単に観客席からその連中を連れ出せば、それで終わりだ」とデルクセンは、アデラーホルストでのアウェイ席を機動隊が強制退去させた件に言及した。

最後に、デルクセンはPECの経営陣に対して厳しい言葉を浴びせた。「あの人たちはフェンス越しに『おい、そんなことするな』と祈り、懇願している。そして試合後はそれについて何も言わず、責任も取ろうとしない。だが、こう言ってもいいだろう。『こういう無能な連中をサポーターとは呼ばない』と。そんな連中は歯痛のように要らない存在だ。 そして、どうか彼らをPECズヴォレに戻さないでほしい。彼らはPECの評判を落とすだけだから。」