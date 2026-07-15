デルクセン、FIFA会長インファンティーノのワールドカップ決勝戦に関する計画に嫌悪感を示す

ヨハン・デルクセン氏は、日曜日のワールドカップ決勝をめぐるFIFAの計画に強く反発している。マドンナやジャスティン・ビーバーが出演するハーフタイムショーにより、ハーフタイムは通常の15分から30分になる予定だ。

国際サッカー評議会（IFAB）はハーフタイムは15分を超えてはならないと定めている。昨年、チェルシー対パリ・サンジェルマンのクラブワールドカップ決勝では24分間のハーフタイムショーが行われた。

「本当に腹が立った。FIFAの公式規則ではハーフタイムは最大15分だ」とデルクセン氏は水曜日の『Vandaag Inside』で語った。

「インファンティーノ会長はそんなことお構いなしだ。彼は平気で30分も延ばす。サッカーにそぐわないサーカスだ。本人は楽しんでいるだろうし、何らかの利益も得ているのだろう」

「普通のサッカーファンは流行りの歌手など求めていない。後半が見たいだけだ」と、グロロー出身のアナリストは付け加えた。

司会のウィルフレッド・ジェネーが「選手も望んでいないのでは」と指摘すると、デルクセンは「いや、彼らは再びウォーミングアップが必要だ」と即座に返した。

「アメリカならそういうものだと分かっている」とレネ・ファン・デル・ハイプはため息交じりに語った。「あっちではハーフタイムショーが流行っていて、彼らはそれを気に入っている」。