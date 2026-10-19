ヨハン・デルクセンは日曜日、ホームでアヤックスに2-5で大敗したフローニンゲンの試合を見て、あぜんとした。『Vandaag Inside』での発言によると、「デ・スノル」の目には、ホームチームのある選手が特に期待を裏切ったようだ。

「今朝、新聞を読んだら、アヤックスを絶賛していた。でも、フローニンゲンも大いに手を貸したんだ。弱腰で、ひどいプレーをしていた」と、デルクセンはディック・ルッキーン監督率いるチームのプレーに衝撃を受けた様子だ。

「それに、最終ラインには金髪のセンターバックがいる。彼らは大きな才能があると思っているようだが、まるで駄目だ」と、デルクセンはタイメン・ブロクザイルを酷評した。「ボールを持っているときは悪くない。ボールを運ぶ姿は、それなりに見える」

「だが、守備ができない。いつも対応が遅れ、相手をマークしない。どうして彼に才能を見いだしているのか分からない」と、フロロー出身の解説者はフローニンゲンのDFの実力をまったく認めていない。

ブロクザイル自身も試合後、ESPNで厳しく振り返った。「CKから2失点し、攻守の切り替えの場面でも失敗した。単純に、十分な出来ではなかった」と、センターバックは自らのプレーを省みた。

バレンタイン・ドリーセンも話に加わった。「あのGKが良いという騒ぎも、もうやめるべきだ。ファーセンについては、これでよく分かった。無謀で、背が低すぎるし、シュートを止められない」と、エールディビジを追うドリーセンはエティエンヌ・ファーセンにもまったく感心していない。

ファーセンは前半、ダフィ・クラーセンのPKを止めた。しかし、フローニンゲンがアヤックスに大敗するのを防ぐには至らなかった。「北部の誇り」は現在、フリーデンロテライ・エールディビジで暫定7位につけている。