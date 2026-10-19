ヨハン・デルクセンは日曜日、ホームでアヤックスに2-5で大敗したFCフローニンゲンの戦いぶりにがく然とした。『デ・スノル』の目には、ホームチームのある選手が特に期待を裏切ったようだ。番組『Vandaag Inside』で明かした。

「今朝、新聞を読んだんだ。アヤックスを大絶賛していた。でも、フローニンゲンもその結果に大きく手を貸した。まるで意気地なしのように、ひどいプレーをした」とデルクセンは、ディック・ルッキエン監督率いるチームの戦いぶりに強い衝撃を受けた様子だった。

「それに最終ラインには、金髪のセンターバックがいる。大きな才能だと言われているが、まるで駄目だ」とデルクセンはタイメン・ブロクザイルを酷評した。「ボールを持てば悪くない。ボールを運ぶ姿は、それなりによく見える」

「でも守備ができない。いつも対応が遅れ、相手選手をマークしない。なぜ才能があると思われているのか分からない」と、グロロー出身の解説者はフローニンゲンのDFの実力をまったく評価していない。

ブロクザイルも試合後、ESPNで厳しく自己評価した。「CKから2失点し、攻守の切り替えの局面でも失敗した。単純に力不足だった」とセンターバックは語った。

ファレンタイン・ドリーセンも話に加わった。「あのGKが良いという話も、もうやめるべきだ。ファーセンがどんな選手かは、もう分かっただろう。彼はおかしいし、身長が低すぎるし、シュートも止められない」と、エールディヴィジを追うドリーセンもエティエンヌ・ファーセンにまったく感心していない。

ファーセンは前半、デイヴィ・クラーセンのPKを止めた。しかし、フローニンゲンがアヤックスに大敗するのを防ぐには十分ではなかった。FCフローニンゲンは現在、フリーデンロテライ・エールディヴィジで暫定7位につけている。