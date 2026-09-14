ヨハン・デルクセンが『Groeten uit Grolloo』で、アマチュアサッカーでたびたび起きる暴力行為に懸念を示した。デル・スノールは、その例として先週末に起きたジョン・ファン・ブーケリングをめぐる暴力事件を挙げている。

ファン・ブーケリングは土曜日、アイセルメールフォーヘルス対GVVVのハーフタイム中に、ホームチームの選手クイエルモ・デュマイに平手打ちを見舞った疑いが持たれ、問題となった。その後、このアマチュアの一戦は打ち切られ、GVVVは後に、アシスタントコーチがヘッドコーチのデニス・ファン・ブーケリングとともに職務停止処分になったとする声明を発表した。

「サッカー界全体がどんどん荒れてきている」と、デルクセンは月曜日に嘆いた。「ユースの試合を見に行くと、何よりも恥ずかしくなるのは、くだらないことをわめき散らし、相手チームの父親たちと殴り合いまでしかねない親たちだ」

「そして大人のアマチュアの試合では、殺伐とした事態になる。審判はロッカールームに逃げ込むために走らなければならないこともあるし、誰もが年に5ポイントをクラブにもたらさなければならない線審を抱えているから、彼らはひいきの旗を振る。本当にひどい」と、デルクセンは自身の考えを隠そうとしなかった。

グロロー出身のアナリストはさらにこう続けた。「しかも今度は指導者までそれに加わるようなら、もう収拾がつかない。そうなると私は思うんだ。なぜアマチュアサッカーがまだ存在しているんだ？ もちろんこれは行き過ぎたケースだし、GVVVはあの2人を即座に追い出すことで非常に適切に対応した。そして私は、ファン・ブーケリング氏は二度と監督をしてはいけないと思う」

「だが、アマチュアサッカーでは毎週末のように事件が起きている。私には理解できない。私は77歳だが、何の理由もなく誰かの歯をへし折ったことなんて一度もない。腹が立つことはあるし、そのときは言葉で感情を表すこともできる。だが、だからといってすぐにこういう暴力に走るなんて」

「ピッチ上でファウルをしたり、激しい選手であったりするのは構わない。だが、何かに納得できないからといって、人を殴りつけていいわけがない」と、デルクセンはファン・ブーケリング兄弟をめぐる騒動についての分析を締めくくった。