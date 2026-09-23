デルクセン、記者会見映像を見て「子どもっぽい」ファン・ダイクを批判

ヨハン・デルクセンは、水曜日のフィルジル・ファン・ダイクの記者会見を驚きをもって見ていた。オランダ代表のキャプテンは、バレンタイン・ドリーセンらとやり合う場面があり、デルクセンを驚かせた。

「フィルジル、これはちょっと雑務みたいなものだろ？ 今日は少し不機嫌だね。普段は感じのいいやつなのに」と、ドリーセンはその会見の場で切り出した。

「時には言わなければならないこともある。ずっとそんなくだらないことばかり聞かされるわけにはいかない」とファン・ダイクは返答した。「だったら普通に率直になればいいだろ？ すごくそっけないじゃないか」と、ドリーセンは言い返した。

デルクセン

「彼はいつだって追い風を受けてきた。そして今は、誰かが自分を批判する勇気を持っただけで完全に動揺している。そんなことには慣れていないんだ」と、デルクセンは『Vandaag Inside』でファン・ダイクの記者会見についての分析を始めた。

「だが、本当のスターというのはそういうことにも動じないものだ」と、デルクセンはこのDFに言い添えた。「大物ファン・ダイクが、自分の気に入らない数言で眠れなくなるなんて、少々子どもじみている」

デルクセンはファン・ダイクという選手にも批判的だ。「彼はとても脆い。ファン・ダイクは、自分の周りに4人いて初めてベッケンバウアーのようにプレーできるんだ」

「数年前、私は少し発言した。するとファン・ダイクは、オランダ代表がもうVIと話さないと決めたんだ。それはとてもありがたかったよ。というのも、試合後のサッカー選手は誰一人として語ることがないからだ。無駄話と月並みなことばかりだ」と、辛口のデルクセンは語った。