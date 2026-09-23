デルクセン、記者会見の映像を見て「子どもじみた」ファン・ダイクを痛烈批判

ヨハン・デルクセンは、水曜日のフィルジル・ファン・ダイクの記者会見を驚きをもって見ていた。オランダ代表のキャプテンは、とりわけファレンタイン・ドリーセンとやり合う場面があり、デルクセンはそれに驚きを隠さなかった。

「フィルジル、これはちょっと雑務みたいなものだよね？ 今日は少し不機嫌だね。普段は感じのいいやつなんだけど」と、ドリーセンは会見の場で切り出した。

「時には言わなければならないこともある。ずっとそんなくだらない文句ばかり聞いているわけにはいかない」とファン・ダイクは返答した。「だったら普通に率直でいればいいだろう？ ものすごくぶっきらぼうじゃないか」と、ドリーセンは言い返した。

デルクセン

「彼はこれまでずっと追い風を受けてきた。今は誰かが彼を批判する勇気を持っただけで、すっかり動揺している。そんなことには慣れていないんだ」と、デルクセンは『Vandaag Inside』でファン・ダイクの記者会見についての分析を切り出した。

「だが、そこにも苦にしないようになってこそスターだ」と、デルクセンはこのDFに言い添えた。「あの偉大なファン・ダイクが、自分の気に入らない二言三言で眠れなくなるなんて、少し子どもじみている」

デルクセンはファン・ダイクという選手にも批判的だ。「彼は非常に傷つきやすい。ファン・ダイクは周りに4人いなければ、ベッケンバウアーのようにはプレーできない」

「数年前、私はあることを言った。するとファン・ダイクは、オランダ代表がもうVIと話さないと決めたんだ。それはとてもありがたかったよ。というのも、どの選手も試合後に語ることなんて何もないからだ。おしゃべりと、当たり前のことを並べるだけだ」と、辛辣なデルクセンは語った。