ヨハン・デルクセンが、番組『Vandaag Inside』でバルト・フェルブルッヘンを絶賛した。「デ・スノル」の異名を持つデルクセンは、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンのGKがプレミアリーグのマンチェスター・シティ戦で好守を連発し、チームの0-1での勝利に貢献する姿を見た。

フェルブルッヘンは何度も見事なセーブを見せ、アーリング・ハーランドやラヤン・シェルキらの得点を阻止。その活躍もあり、ブライトンは土曜日、エティハド・スタジアムで番狂わせを演じた。

「私はそれほど彼のファンではない。だが、フェルブルッヘンのプレーは素晴らしかった」。デルクセンは、先週末のマンチェスター・シティ戦でのオランダ代表GKの働きをたたえた。

「彼こそ最高のGKだろう。ルーフスの映像を見れば、誰もが彼に夢中になる」とバレンタイン・ドリーセンが話に加わった。「だが、ルーフスには前にディフェンスがまったくいない」とデルクセンは付け加えた。「フェルブルッヘンは素晴らしいセーブを見せた」

「華やかさも面白みもないが、フェルブルッヘンはきっちりボールを止める」とドリーセンは指摘した。「GKにこれ以上何を求めるんだ？」

「私はボールを止めてくれさえすればいい。それ以外はどうでもいい」とデルクセン。自身の目にはフェルブルッヘンのゴール前での存在感が際立っていなくとも、まったく気にならないようだ。

ブライトンは現在、プレミアリーグで3位につけ、マンチェスター・シティとの勝ち点差はわずか2。今季すでにフェルブルッヘンらに敗れているアーセナルは、ブライトンより勝ち点を5多く積み上げている。