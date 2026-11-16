デルクセン「地方目線のくだらない話。ライツィハーが意図的にやっているわけではない」

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ヨハン・デルクセンが月曜日、Groeten uit GrollooでオランダU-21代表を巡る質問に答える。ミハエル・ライツィハー監督が現在、一部の選手を招集していないことに、驚きの声が上がっている。

番組の常連リスナーには、ルート・ナイスタットとマッツ・ロッツがライツィハー監督からオランダU-21代表に選ばれない理由が分からないという。その一方で、タイメン・ブロクザイルやアヤックスの複数の選手は起用されている、というのがそのリスナーの見方だ。

さらに、ライツィハー監督がロナルド・クーマンの後任候補として一時名前が挙がったことにも、大きな驚きがある。オランダサッカー協会はワールドカップ後、最終的にシャビと手を組んだ。

「その点は私も同感だ。私にも理解できない。ただ、ライツィハーは自分から多少、候補に名乗りを上げていた」。デルクセンはオランダU-21代表監督についての見解をこう切り出した。

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「それ以外は、地方目線のくだらない話だと思う」と、デ・スノルことデルクセンは続ける。「その人は間違いなくトゥウェンテ地方の出身だろう。挙げた2人の選手は有望な才能だ。オランダU-21代表でプレーしてもおかしくない」

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「だが、代表監督が別のメンバーを選んだからといって、トゥウェンテ地方や国の東部の人々を嫌っているからだと決めつけてはいけない」と、デルクセンは驚きを示すリスナーに語った。

デルクセンはさらに続けた。「優れた育成組織を持ち、多くの才能を輩出するクラブは常にいくつかある。その先頭を走っているのがAZだ。アヤックスからも必ず何人かは入る」

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「この人がFCトゥウェンテで台頭した選手たちを擁護する気持ちはよく分かる。だが、代表監督が意図的にそうしているという話とは関係ない。私はそんなことは全く信じない」とデルクセンは語った。

オランダU-21代表は金曜日、プレーオフでデンマークに0-3で勝利し、欧州選手権の出場権獲得へ大きく前進した。火曜日のホーム戦で決着をつけることができる。