ヨハン・デルクセンは、ワールドカップ開幕戦でハットトリックを達成したリオネル・メッシへの賛辞に賛同しない。彼は、アルゼンチン対アルジェリア戦（3-0）でメッシが相手選手に危険なタックルをしたとして退場すべきだったと主張している。

カンザスシティでの前半、メッシは相手DFアイッサ・マンディのふくらはぎを蹴った。主審シモン・マルシニアクはカードを出さず、VAR確認もなかった。

番組『Vandaag Inside Oranje』で彼は「卑劣で陰険な小男だ」とメッシを批判し、「VARなんて不要だ。審判は映像を3回も確認できたはずだ」と語った。

ファン・デル・ハイプは「メッシが長くトップでプレーできたのは我々の幸運だ」と前置きつつ、「でもこれは100％レッドカード」とドルトレヒト出身のアナリストはデルクセンに同意した。

ファン・デル・ハイプは主審マルチニアクの立場を理解しようとしたが、他の審判ならレッドカードを出したはずだと続けた。

まもなく39歳になるメッシが今大会でも輝くと予想する一方、「クリスティアーノ・ロナウドには難しいだろう」と語った。

この活躍で前回王者のアルゼンチンは好スタートを切った。月曜日には初戦でヨルダンに3-1で勝ったオーストリアと対戦する。