ヨハン・デルクセンは、フェイエノールトはアニス・ハジ・ムサをアル・イテハドへ行かせるべきだったと考えている。サウジ・プロリーグのクラブが銀行保証の提出を望まなかったため、このウインガーを巡る取引は破談となった。これによりフェイエノールトは最大4250万ユーロを逃すことになった。

デルクセンは月曜日、ポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』で「私は、ああいう選手を引き留めるべきではないと思う」と評した。「彼はあそこで5シーズンで5000万を稼げる一度きりのオファーを受けている。こちらではそれは不可能だ」

「しかも自分たちのチーム内に、不満を抱えたフラストレーションのたまった選手を生み出すことになる。その選手はずっと『なぜ自分を止めたんだ？』と考え続けるだろう。彼を引き留めたのは、驚異的な選手だからではない。まずまずの右ウイングだからだ。ただ世論を好意的な方向に向けるためだ」と、デルクセンはハジ・ムサを巡る不成立の移籍交渉を一歩引いた立場から見ている。

デルクセンは続けた。「だが、ああいうディレクターがサウジアラビアからオファーを受けたら、1時間後にはもう飛行機に乗っていただろう。でも、こういう選手は引き留める。そして私は思う。従業員にとってのより良いポジションへの改善を、あなたは妨げるべきではない」

同じくポッドキャスト出演者のヘンク・カイパースも、フェイエノールトはハジ・ムサを売るべきだったと考えている。「その金は冬の補強まで取っておいただろうね。あの選手がいなくてもやれるかどうかは別として。冬にはまた新たな補強のラウンドが来る。そうすれば、少なくともいくらかの金は手元にあったはずだ」

デルクセンは再びこう語った。「フェイエノールトは今、銀行保証を求めていたという話にしている。サウジアラビアでは、その概念をたぶん知らないんだろう。向こうは『自分たちはいつも請求を払っている』という感覚なんだろうね。そしてフェイエノールトがその銀行保証を欲しがるのは理解できる。移籍ではそれが一般的だからだ」

「ただ、この解決のされ方だと、あの選手の中で火種はくすぶり続けるだろう」とデルクセンは、当面はフェイエノールトのユニフォームを着ることになるこの話題のアタッカーについての分析を締めくくった。