デルクセン、オランダ代表選手に厳しい評価：「彼にはもっと実力を発揮できるはずだという印象が常にあった」

レネ・ファン・デル・ギープとヨハン・デルクセンは月曜日の番組『Vandaag Inside Oranje』で、オランダ代表におけるフレンキー・デ・ヨングの役割を議論した。2人はデ・ヨングの才能を評価しつつも、批判的な見解も示した。

「土曜の彼は異常なほど良かった。でも、あれが“標準”かといえば、違う。いつもそのレベルではない」とファン・デル・ガイプ。バルセロナでもオランダ代表でも、彼はいつも感銘を与えるわけではない。「イニエスタやシャビは週3回もあのレベルだった。別次元だ」

「だが、そもそもあれが“標準”であるはずがない。体調が万全でないのかもしれない。体が思うように動いていないのかもしれない。私にはわからない」とドルトレヒト出身のアナリストは語り、ヨハン・デルクセンも同意した。

デルクセンは「彼はボールを持つと誰も奪えない素晴らしい選手だが、20〜30メートル前方の安全な位置でプレーすべきだ」とクーマン監督に助言した。

「そんなプレーをした試合もある。エリア内にも入っていた」とファン・デル・ハイプは振り返る。「そのたびに『アトレティコ戦のデ・ヨングを見たか？異常だ』と言い合った」。

「彼にはもっとできるはずだ」とデルクセンは懐疑的だ。「彼は上手いが、あのプレーを相手のペナルティエリアでやってほしい」。

ヴァン・デル・ガイプは「彼が毎週そんなプレーを見せられるとは思えない」と語り、デ・ヨングが再び絶対的なトップレベルでプレーすることはないと予想した。