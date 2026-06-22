デルクセン、オランダ代表選手に厳しい評価：「彼にはもっとできるはずだと常々思っている」

レネ・ファン・デル・ギープとヨハン・デルクセンは月曜日の『Vandaag Inside Oranje』で、オランダ代表におけるフレンキー・デ・ヨングの役割を議論した。2人はデ・ヨングの才能を評価しつつも、批判的な見解も示した。

ファン・デル・ガイプは「私たちはよく『土曜の彼のプレーは異常だ』と言い合う。でも、それが標準かといえば、違う。バルセロナでも代表でも、いつもあのレベルではない」と語る。さらに「イニエスタやシャビは週3回もあのレベルだった。並外れた高さだ」と続ける。

「だが、そもそもそれが“標準”であるはずがない。常に万全ではなく、身体的な不調があるのかもしれない。私にはわからない」とドルトレヒト出身のアナリストは語り、ヨハン・デルクセンも同意した。

デルクセンは「ボールを持てば誰も奪えない素晴らしい選手だ。だが20〜30メートル前方の安全な位置でプレーさせるべきだ」とクーマン監督に助言した。

「そんなプレーをした試合もある。エリア内にも入っていた」とファン・デル・ハイプ。

デルクセンは「彼にはもっとできるはずだ」と懐疑的だ。「彼は上手いが、あのプレーを相手のペナルティエリアでやってほしい」。

ヴァン・デル・ハイプは「彼が毎週そんなプレーを見せられるとは思えない」と語り、代表での復活は難しいと結んだ。