デルクセン、オランダ代表批判でヌイスを非難

ヨハン・デルクセンは火曜日の番組『Vandaag Inside Oranje』で、キエルド・ヌイスに異例の厳しい態度を取った。ヌイスは「オランダ代表は日本戦（2-2）で動きが遅かった。他のワールドカップの試合の方がずっと速い」と指摘。デルクセンは彼の批判に全面的に反論した。

「グループステージ初戦のテンポはかなり低かった」と分析するヌイス。デルクセンが「日本戦ではサッカーができない」と語ったことにも「私はサッカーの専門家ではないが、なぜ日本戦ではサッカーができないのか？」と疑問を投げかける。

さらに、終盤に選手たちが疲れていたという意見にも「83分なんて、まだ90分間を走り切るべきだ」と反論した。 解説者が「ペースが落ちた」と言ったのは83分。でも90分間プレーするのが当たり前だ。体力を整えるべきだ。

この分析にデルクセンは「まるで自転車選手のようなことを言うな」と驚きの表情。さらに「日本のような全員がすぐボールの後ろに固まる守備には、スペースを作る余地などない」と続けた。

デルクセンは「W杯は週3試合の長いシーズン後に行われる。選手たちが疲労で動けないはずはないが、日本戦ではそう見えた」と反論した。

オランダは日本戦で2-1の勝利目前だったものの、終盤に2点を失い引き分けに終わった。土曜には、チュニジアを圧倒したスウェーデンと再戦する。