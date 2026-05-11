デルクセン、オランダの有名トレーナーへの「攻撃」に関する質問に答える

ポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』で、ヨハン・デルクセンはリスナーからの質問に答えた。そのリスナーは、『Vandaag Inside』と『De Oranjezomer』がキュラソー代表監督フレッド・ルッテン氏を攻撃し、ワールドカップに向けてディック・アドボカート氏の監督復帰を狙っているとの疑問を投げかけていた。

デルクセンは月曜、こう切り出した。「グース（当該リスナー）の立場は理解できる。だが、ディック・アドヴォカートは『ヴァンダグ・インサイド』のお馴染みで、皆彼を気に入り、彼は定期的に出演している」。

「ウィルフレッド・ヘネはコレンドン社長と親しく、レネ・ファン・デル・ハイプはディックの友人だ」とデルクセンは説明した。 「私もディックは好きだ。だがこの件で異論を唱えているのは私だけだ。ウィルフレッドとレネは彼を早く代表監督に呼び戻したかった。選手たちの気持ちも分かる。彼らはディックに慣れている。私は選手たちの意見をとても大切にする。」

それでも、選手たちが後任に不満なら、再任を慎重に考えるべきだ。キュラソーサッカー協会が異なる立場にあることも理解している。ディックは以前、重要な局面で2度チームを離れたからだ。 私的な事情とはいえ、彼は2度も途中でチームを去っている。

「大事なグループリーグの試合でも、米W杯でも彼は不在だった。その上で“3度目だからディックを呼ぼう”と言えるだろうか」とグロロー出身のアナリストは疑問を投げかける。 「しかも、オランダで問題があれば大会中にまた辞めるかもしれない。サッカー協会の気持ちもわかる。彼らはフレッドを起用し続けるだろう。」

「コレンドンも感情的に深く関与し、ディックの復帰を望んでいる。 とはいえ、スポンサーが協会や監督の方針に介入するのは妥当ではありません。契約解除はやりすぎです。もしW杯後の契約打ち切りがその理由なら、コレンデンは協会やクラブにふさわしいスポンサーとは言えません」とデルクセン氏は語る。同氏は、アドボカート監督がなぜこれほど人気があるのかは理解している。

ディックはメディア的に魅力的で、オランダのマスコットのような存在だ。 一方、フレッドは極めて堅実で、仕事を真剣に受け止める監督だ。彼の下では一日中笑い転げることはない。非常に真面目な男で、ワールドカップを真剣に戦おうとしている。だが、ディックの下でも3敗し、フレッドの下でも結果は同じだろう」と、デルクセンはワールドカップでのキュラソーの成績にほとんど期待していない。