デルクセン「あの男には本当にうんざりだ。まったくのエセ教授だ」

ヨハン・デルクセンは、PECズヴォレの新監督にアレックス・パストールが就任したことに納得していない。北ホラント州出身のパストールは先週、先ごろ解任されたヘンリー・ファン・デル・フェフトの後任に任命された。

「なぜ彼を選んだのか分からない。あの男には本当にうんざりだ。まるでエセ教授だよ。サッカーについての話し方がね。そんなに難しくて興味深いものじゃないんだ、アレックス」。デルクセンは『ファンダーグ・インサイド』 で、PECズヴォレがパストールを選んだことに驚きを示した。

「君は、そこまで難しい話ではないと分かっている。でもクラブの幹部たちはみんな、彼の話を素晴らしいと思っている。彼はああいう言葉で幹部たちをすっかり手玉に取っているんだ」と、同席したファレンタイン・ドリーセンも続けた。

「彼は半ば知識人であるかのように振る舞っている」と、デルクセンは再び口を開いた。「それに、ヘーレンフェーンのあの男、ゲリー・ハムストラがあそこのテクニカルディレクターだ。彼はヘルトヤン・フェルベークをひどく嫌っている。フェルベークにとってはいい仕事になっただろうに。スタジアムのすぐ近くに住んでいるからね」

「あのハムストラがフェルベークを選ぶことは絶対にないだろう。でも私は、あの知ったかぶりよりフェルベークの方がPECに合っていると思う」。デルクセンは、ズヴォレがパストールを監督に迎えたことは理解できないと、改めて強調した。

「それにヘルトヤンは今もサッカーの現場にどっぷりつかっている。試合を一つも見逃さない。どこにでもいるんだ」。そう語り、「口ひげ」の異名を持つデルクセンはPECの監督人事についての見解を締めくくった。

60歳のパストールは、代表戦による中断期間を経て、初めてPECのベンチに座る。中位のズヴォレは11月21日、現在フリエンデンロテライ・エールディヴィジで16位のテルスターと敵地で対戦する。