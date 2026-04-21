デルクセン氏：「モロッコ人選手がそんな行為をするのは、オランダ国民への侮辱だ」

ヨハン・デルクセン氏は、オランダ生まれのモロッコ系選手にはオランダ代表でプレーしてほしいと語る。グロロー出身のアナリストである彼は、デ・クープのカップ決勝でStarting XI Officialにこう語った。

その理由についてデルクセンは「彼らはオランダで生まれ、この国の社会や教育の恩恵を受けてきた。だから恩返しをするべきだ」と説明した。

「トルコやモロッコを離れたのは、ここでの生活が良かったからだ。それは当然の権利だが、この社会にも恩返しすべきだ。祖父が望むからという理由だけで選んではいけない」と続けた。

デルクセンはさらに「それはオランダ国民への侮辱だ」と語った。これに対し『Starting XIOfficial』の記者は、オランダ代表のファンはモロッコやトルコのサポーターほど熱狂的ではなく、そのために選手たちがそちらを選ぶ傾向があると指摘した。

「それも国民性の違いだ。トルコ人はやや派手だからね。オランダ代表が“オレ・オレ”と叫ぶだけでも十分ひどい」とオランダ代表サポーターを皮肉った。

どのモロッコ系選手がオランダ代表になれるか問われると、デルクセン氏は「ジエシュは代表級だったが、結局モロッコを選んだ」と答えた。

「そんな選手は多くない。しかもオランダは時折傲慢な態度を取る。ジイェフもそうだった。彼はオランダ代表でプレーする気だったが、監督が彼を説得し、チャンスを与える必要があった。選ばれず失望すれば、モロッコへ行くしかない」とデルクセンは嘆いた。