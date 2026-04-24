デルクセン氏：「フェイエノールトの取締役全員より、彼を信頼している」

デニス・テ・クロースは7月1日付でフェイエノールトのテクニカル兼ゼネラルディレクターを退任する。4年半を経て、双方は新たな道を歩むことで合意した。『アルゲメン・ダグブラッド』紙は後任にロバート・エーンホーンを挙げているが、スポーツマーケティング専門家のクリス・ヴォールツは懐疑的だ。

「誰もがエーンホーンを後任の最有力候補として話題にしている。だが、それは実現しないだろう」と、ヴォールツは『ヴァンダグ・インサイド』で断固とした口調で語った。ヨハン・デルクセンが即座に理由を尋ねると、ヴォールツは「彼は監査役たちの評価が良くないからだ。フェイエノールトは現在、ヘッドハンティング会社を採用し、候補者のリストを作成しているところだ」と説明した。

デルクセンは「私は取締役全員よりロバート・エーンホーンを信頼する」と付け加え、ウォーツは「サポーター10人に聞けば9人がエーンホーンと答える」と彼の支持層の厚さを指摘した。

長年フェイエノールト会長を務めたヨリエン・ファン・デン・ヘリックも、昨年までAZで指揮したエーンホーンの就任を歓迎し、「私なら彼を最有力にする」とESPNに語った。

ファン・デン・ヘリック氏は、フェイエノールトがテクニカルディレクターとゼネラルディレクターの2ポストを公募すると予想する。また、同元会長は、デ・クープを去ろうとしているテ・クロース氏についても言及した。

「テクロースの退任は予想していた。最大の要因はSNSでの脅迫だ。家族には非常に辛いはずだ」と語った。

「サポーターたちがアントワープの私の庭を訪ねてきた。だが私はもう住んでいなかった。新しい所有者から『庭にサポーターがたくさんいる』と電話があった。私は『挨拶伝えてくれ』と答えた」とフェイエノールトの元会長は語った。