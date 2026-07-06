ヨハン・デルクセンは、サリナ・ヴィーグマンが次期代表監督候補に挙げられていることに呆れている。彼は、イングランド女子代表を率いるヴィーグマンがその役職に全く不適任だと考える。

『Groeten uit Grolloo』誌で彼は「笑止千万で愚かだ。人々は善人ぶりたいだけだ」と語った。

「ヴィーグマンが女子チームで結果を出しているのは認める。だが彼女は本物のトップサッカーを経験したことがない」と最大の懸念を指摘。「女子代表はスピードも戦術も個人技術も男性に及ばない。論外だ」

「まともなアマチュアクラブのユースチームが女子代表に勝つ現状が続く限り、女子サッカーを過大評価すべきではない。ヴィーグマンには、一流選手を指導する難しさが想像できない」

さらに「彼女が代表監督になるのは無責任で滑稽だ。指導者全員への侮辱であり、3部リーグの監督でもなれるということになる」と語った。

「オランダ代表監督にはステータスが必要だ。選手としても監督としても成果を上げていなければならない。ウィーグマン氏に関する議論はもうやめろ」と、デルクセンは批判的に締めくくった。

アルネ・スロットは、解任されたロナルド・クーマンの後任としてオランダサッカー協会（KNVB）が有力視する候補の一人だ。この情報は、リヴァプールから解任された同監督について、スカイ・スポーツのジャーナリスト、フロリアン・プレッテンベルクが月曜日に報じたものである。