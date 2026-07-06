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Johan DerksenSBS6
Rian Rosendaal

翻訳者：

デルクセン氏は暴動の呼称に不快感を示し、「これはモロッコ特有の問題だ」と語った。

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ワールドカップでモロッコ代表の試合後に起こる騒動は、ヨハン・デルクセンにとって目の上のたんこぶだ。『Vandaag Inside』のレギュラーコメンテーターである彼は、これを「社会問題」とする見解にも全く納得できない。

「モロッコの若者が騒げば社会問題になるが、他の国が負けても何も起こらない。勝っても負けても大騒ぎだ」と月曜の放送で怒りを露わにした。

さらにデルクセン氏はアムステルダム警察の対応も強く批判した。「彼らは写真に写り、旗を掲げていたが介入しなかった。街が破壊されているのに笑っているだけだ。アムステルダム市民はこれを理解できないだろう」

「モロッコ人たちは『これはモロッコ人の問題ではなく社会的な問題だ』と安易に言いすぎる。だが他の国では何も起こらない。これはモロッコ人の問題だ」と、各地の暴動を目の当たりにしたデルクセンは指摘した。

ヴァレンティン・ドリーセンは、ロブ・イェッテン首相の態度にも怒りを示す。同首相は16強戦でモロッコがオランダに勝った後「兄弟愛」と発言したが、ジャーナリストは都市が破壊されてもほとんど言及しないことに強い不快感を示している。

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デルクセンは、イブラヒム・アフェライらが言うような「社会問題」ではないと結論づけた。「これを社会問題と呼ぶのはやめよう。他の国ではこの規模の混乱は起こらない。ワールドカップが問題を浮き彫りにしただけだ。」

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