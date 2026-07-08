デルクセン氏がKNVB幹部2人を厳しく批判

W杯ベスト16のエジプト対アルゼンチン戦で、エジプトのゴールが取り消されたことにヨハン・デルクセンとレネ・ファン・デル・ハイプが怒りを示した。デルクセンはさらにオランダサッカー協会（KNVB）のトップを強く批判した。

ファン・デル・ガイプは番組『Vandaag Inside』で「長らくVARが万能解決策だと思われていた。だが結局、誰かのつま先に軽く触れただけで判定が覆った」と語った。

デルクセンは「ファウルではない。言葉も出ないほど馬鹿げている」と憤り、サッカーはコンタクトスポーツだと強調した。

「そんなことで審判をモニター前に呼ぶ必要はない。結局、見方次第だ。VARの判断も、私たちの見方も」とヴァン・デル・ガイプは付け加えた。

デルクセンは、エジプトを擁護する国がないことに首を傾げる。「みんな、それでいいと思っている。W杯でラウンドを進めるごとに何百万もの収入が入るからな。」

さらにデルクセンはKNVBを批判。「協会には意見を持つ人間がいない。技術ディレクターはサッカーについてまともなことを一度も言ったことがない」とナイジェル・デ・ヨングを名指しした。

「さらに、女性という理由で採用された女性（プロサッカー部門ディレクターのマリアンヌ・ファン・レーウェン、編注）がいる。彼女はただ当たり前のことを言っているだけだ。彼らは皆、FIFAでの職を狙っている。そうすればゴールドカードも手に入り、5つ星ホテルに泊まり、ファーストクラスで飛べる。そうすれば、老後を安泰に過ごせるんだ。」