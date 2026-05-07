デルクセンは、NACブレダを退団したファン・ホイドンクについて明確な見解を持っている。

ヨハン・デルクセンは番組『Vandaag Inside』で、NACブレダ技術顧問ピエール・ファン・ホイドンクの退任について「当然だ」と語った。

ファン・ホイドンクはクラブ公式サイトで「常にNACの利益のため、誠実に良心に従って行動してきた」と述べ、 STAK、監査役会、経営陣の信頼は感じていたものの、騒動を踏まえ、NACの利益のために行動するのが最善だと判断し、顧問の役割から身を引く。」

「あいつは自ら表舞台から身を引いた。いつか失敗するのは必然だった」とデルクセンは嘆く。「NACの役職にありながら、息子の利益しか守らなかった。」

NACには一銭も残らず、どこへ行っても結果を出せなかった息子は大金を持って海外へ行く。NACの従業員としてこれは非道だ」と、デルクセンは一切擁護しなかった。

「失敗は目に見えていた。彼は辞任ではなく追い出された。スタジアム中の横断幕が示すとおり、世論の反発は致命的だ」とデルクセンは結論付けた。

ファン・ホイドンクは日曜の『スタジオ・フットボール』で「ビジネス上の関わりは一切ない」と強調。「息子が移籍したクラブから電話はなかった。噂はあるが、誰とも話していない。全通信記録を公開した。私としては完全に明白だ。それでも顧問なので、関連付けられることはある」と語った。』

ヴァン・ホイドンクは先週、『Voetbal International』のジャーナリスト、ヨスト・ブラウホフの行動を批判し、WhatsAppの会話をXに投稿。「真実より他の目的のために動く『ジャーナリスト』だ」と元ストライカーは皮肉った。