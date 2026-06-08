デルクセンは、フェイエノールトでのファン・ペルシーの解任について、極めて明確な見解を持っている

ヨハン・デルクセンは、ロビン・ファン・ペルシーがフェイエノールトで解任されたのは当然だと語る。新理事のロバート・エーンホーンとデヴィ・リゴーは評価の結果、来季に向けて新監督を迎えるほうが良いと判断した。

デルクセンはポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』で「新経営陣がファン・ペルシーに信頼を置かないのは当然だ」と語った。

ドレンテ州出身のアナリストは続ける。「ファン・ペルシーはSCヘーレンフェーン時代と同じく、1年を通じて監督として未熟だった。まだ新米同然だ。今年はディック・アドヴォカート氏を付けて乗り切ったが、裏に助っ人が必要な監督を真剣に受け止められない」。

さらに選手たちとの関係も深刻に悪化させ、クラブに多大な損害を与えた」と続けた。 最高額で加入したセム・ステインはFCトゥエンテで好パフォーマンスだったが、1試合半で起用されず、デ・クープでも適応する機会を与えられなかった。彼を主将に任命した判断も不可解だ」

クインテン・ティンバーには契約延長を迫り、応じなければスタメンから外すと脅した。イングランドでプレーする左SBハートマンも、タトゥーが多いことを理由に事実上追い出された。 レギュラー3人を追い出すような監督はフェイエノールトに向かない」と、デルクセンはファン・ペルシーが複数選手と抱えた問題を指摘した。

新経営陣は彼を信頼していない。当然だ。彼らは1年を分析し、再出発のために別の監督、特にクリスタル・パレスで成果を上げたオーストリア人（オリバー・グラスナー）を候補にしている。 とはいえ私は外国人監督を好まない。FCユトレヒトのアンソニー・コレイアやNECのディック・シュロイダーのような国内監督こそ適任だ」と語り、ヨセフ・オースティングについては「フェイエノールトには合わない」と断じた。

「オースティングは地方的すぎてフェイエノールトには合わない。大都市クラブにはメディアに強い指導者が必要だ」と語り、ゴー・アヘッド・イーグルス就任が濃厚なオースティングをロッテルダムには不適と結論づけた。