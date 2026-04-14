ヨハン・デルクセンは、ピッチサイドでのロビン・ファン・ペルシーの振る舞いに明確な批判を持っている。フェイエノールト監督は日曜のNEC戦（1-1）で、フィリップ・サンドラーへのレッドカードが出なかったことに怒り、主審セルダル・ゲズビュユクに猛抗議。この態度が「デ・スノール」の目に障っている。

上田綾瀬はGKゴンサロ・クレタズと1対1になり、ボールをコントロールしたが、その後サンドラーに接触された。ゴズビュユク主審は転倒を無視し、ファン・ペルシーはサイドラインから主審とVARに激しく抗議してイエローカードを受けた。

デルクセンは翌日『ヴァンダグ・インサイド』で「ファン・ペルシーは神経衰弱寸前だ。ベンチ前で怒鳴り、叫び、飛び跳ねるだけで全体を見失っている」と批判した。

レネ・ファン・デル・ハイプも同意し、「イングランドでも同じだ。監督には大きなプレッシャーがかかっている。それしか考えられない。彼らはますます暴走しているが、誰も『座って落ち着け』と言ってくれないのだろう」と語った。

「そのプレッシャーは自分で自分に課している。距離を置いて初めて状況を見極められる」とヴァレンティン・ドリーセン。

「まるで何かを証明したい衝動のようだ。うまくいけば、それは監督の功績になる」と『デ・テレグラーフ』紙サッカー担当編集長は語った。