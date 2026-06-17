デルクセンはメッシの過大評価に嫌悪感を示し、解説者を痛烈に批判した

ヨハン・デルクセンは、アルゼンチン対アルジェリア戦（3-0）の放送中、NOS解説者のアルマン・アヴサログルに苛立っていた。アヴサログルはリオネル・メッシの3得点に狂喜し、「メッシ！」と叫んだ。

アヴサログルは米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップで、前回王者アルゼンチンの初戦、メッシの得点ごとに「メッシィィィィィィィィィィィィィ」と大声で叫んだ。

この熱狂的解説者は翌日、デルクセンから痛烈な批判を受けた。「彼はブースにいて、隣に南米の解説者がいたから真似たのだろう。だが解説者のパロディだ」

「もし私がNOSのボスなら『次の便で帰れ』と言い、最初の3年はアイセルメーフェルヴォーゲルスで修行させる。しかもその映像はNOSジャーナルでも流れ、同じ声を20回も聞かされた」と皮肉った。

グルロー出身のアナリストは、そもそもオランダの解説者に好感を持っていない。「イェロエン・グルーターを除けば、優れたサッカー解説者はいない」と語った。

司会のウィルフレッド・ゲネーは、ジェロエン・エルショフも優秀だと述べ、ウィッツェ・ファン・デル・ゴートを「オランダ最高の解説者」と称えた。

「好みの問題もある。人によって合う解説者は違う」と締めくくった。