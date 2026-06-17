ヨハン・デルクセンは、アルゼンチン対アルジェリア戦（3-0）の放送中、NOS解説者のアルマン・アヴサログルの過剰な反応に苛立っていた。メッシの3得点が決まるたび、アヴサログルは「メッシ！」と大声で絶叫し、デルクセンを irriteren した。

アヴサログルは米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップで、前回王者アルゼンチンの初戦で得点を挙げるたびに「メッシィィィィィィィィィィィィィ！」と大声で叫んだ。

この熱狂的な解説者は翌日、デルクセンから痛烈な批判を受けた。「彼は解説ブースにいて、隣に南米の解説者がいたから真似たのだろう。だが、彼は解説者のパロディだ」

「もし私がNOSの責任者なら、『次の便で帰国し、最初の3年はイセルメーフェルヴォーゲルスで修行しろ』と言う。しかもその映像はNOSジャーナルでも流れ、同じ声を20回も聞かされた」と皮肉った。

グルロー出身のアナリストは、そもそもオランダの解説者に好感を持っていない。「イェロエン・グルーターを除けば、優れたサッカー解説者はいない」と語った。

司会のウィルフレッド・ヘネーは、ジェロエン・エルショフも優秀だと述べ、ワイツェ・ファン・デル・ゴートを「オランダ最高の解説者」と称えた。

「好みの問題でもある。人によって好きな解説者は違う」と締めくくった。