ヨハン・デルクセンは、ピーター・ボスがロナルド・クーマンの後任としてオランダ代表監督にふさわしいと考えている。PSV監督が突然退任する可能性は低いため、デルクセンは暫定監督を推す。

デルクセンは、トップサッカー部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングによる後任探しにほとんど信頼を置いていない。「すでに不安でたまらない」と、番組『Vandaag Inside』で語った。「テクニカルディレクターをまったく信頼できないからだ。」

「彼はアルネ・スロットに電話するだろう。だがスロットは欧州のクラブなら数百万を稼げると言うはずだ。KNVBにはそれに対抗できない。スロットの次なら、依然としてボスが理想だ。ただ彼はPSVと契約したばかりだからな」と、この優勝監督は協会にとって選択肢ではないようだ。

デルクセンはKNVBへの提案を示す。「ロン・ヤンスを2年間暫定監督とし、その後5年間はボスを正式監督に据えるべきだ。誤った人物を選ばないよう注意が必要だ。」

「ヤンスは、あと2年間その職務を遂行するための総合的な資質と経験を兼ね備えた、オランダで唯一の人物だ。彼もその話には前向きだと思う」と、デルクセンはすでに引退したこの監督を推している。

U-21代表のライツィガーをA代表に引き抜く案には「実績がなく経験不足」と強く反対する。

サリナ・ウィーグマンの名前もユーリとヤン・ムルダーから挙がったが、デルクセンは「女子サッカーのプレーを見れば、男子代表を指導するのは無理だ」と否定した。