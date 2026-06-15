カーボベルデがワールドカップ優勝候補スペインと0-0で引き分けた直後、40歳のGKヴォジーニャは涙を流した。初出場のチームを救う好セーブを連発し、試合終了の笛が鳴ると感極まった。

前半はフェラン・トーレスやアイメリック・ラポルテのシュートを連続で阻止。後半もゴールを死守した。

スペインには悔しさと失望が、カーボベルデには喜びと感動が渦巻いた。試合後、チームスタッフに抱きしめられた瞬間、ヴォジーニャは再び涙を流した。

ヴォジニャは2024年からポルトガル3部グルポ・デスポルティーボ・デ・シャヴェスに所属。それ以前はモルドバ、ポルトガル、キプロス、スロバキアのクラブでプレーした。

ヨハン・デルクセンは番組『ヴァンダグ・インサイド』で「彼は素晴らしいセーブを見せた。どうしてこんな選手がポルトガルの2部でプレーしているのか」と語った。

司会のウィルフレッド・ヘネは「ヴォジーニャは今日、人生最高の試合をした」と指摘。レネ・ファン・デル・ハイプは「普段はひどいキーパーなのに」と冗談交じりに語った。

オランダ代表には国際レベルと呼べるGKがいないと指摘した。

第3GKロビン・ルーフスには「この先一番になる」と期待を示した。一方で「バート・フェルブルッヘン（“スナップエンドウ”）は説得力不足で、フレッケンも全くダメだ」と酷評した。