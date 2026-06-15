デルクセンはフェイエノールトでアヤックスと同じ事態が起きると一瞬心配したが、安堵した。

ヨハン・デルクセンとレネ・ファン・デル・ハイプは、フェイエノールトがジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストを再招聘したことを「極めて賢明」と評価した。2017年にチームを優勝に導いた経験を持つファン・ブロンクホルストは、理想的な顔役だと彼らは語る。また、シプケ・フルスホフは戦術面で豊富な経験を持つフィールドコーチだ。

デルクセンは番組『Vandaag Inside Oranje』で「テクニカルディレクターがまたベルギー人を連れてくるかと一瞬心配したが、今回は本当に主導権を握っている」とフェイエノールトのデヴィ・リゴー・ディレクターの采配を評価した。

「素晴らしい選択だ」とデルクセン。2人はリヴァプールで既に共働しており、フルスホフの評判も高いという。

ファン・ブロンクホルストはディック・アドボカートの下で指導を受けた後、多くの経験を積んだ。ファン・ペルシーよりずっと良い選択だ。

ファン・デル・ハイプもファン・ブロンクホルストを「フェイエノールトの理想的な顔」と絶賛。「シプケがトレーニングと戦術会議を担当する。以前はその点が課題だったが、彼はクラブを十分に代表できる。2人の組み合わせはうまくいくはず」と語った。

SCカンブールで共に過ごしたヘンク・デ・ヨングも、ハルスホフを高く評価する。「彼は優れた現場指導者だ。17歳のときから私のもとで学び、着実に成長した」

アシスタントコーチとしてカンブールで「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」に復帰するデ・ヨングは続けた。「シプケはトレーニングも戦術会議も非常に高いレベルにある。彼は表舞台より裏方で力を発揮するタイプだ」。