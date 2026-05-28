デルクセンはスナイダーのインファンティーノ賛辞を痛烈批判。「詐欺師だ！」

ウェスレイ・スナイデルが最近ジャンニ・インファンティーノを称賛したことに、ヨハン・デルクセンは強く反発している。番組『Vandaag Inside』で率直な意見を述べるコメンテーターは、FIFA会長を「詐欺師」だと批判している。

スナイデルは先日、FIFA会長を主題にしたポッドキャスト『ジャンニの帝国』に招かれた。彼は「レジェンド」の一員としてエキシビションマッチに出場し、公式行事にも出席。2022年カタールW杯ではFIFA負担でゲスト招待された。

スナイデルはインファンティーノ氏と親しくなり、その人柄を高く評価している。「彼はとても優しくて穏やかで、みんなのことを気にかけている」とNOSで語った。

しかし、デルクセンはスナイデルの発言に怒り心頭だ。「スナイデルは年上の選手や小さなチームと一緒に出られることを誇りに思っているようだ。だが、インファンティーノを『いい人』と言うなら、その人は人を見る目が無い」

「インファンティーノは一流の詐欺師だ。彼が大事にするのはサッカーでもFIFAでもなく、自分だけだ」とデルクセンは語り、ヴァレンティン・ドリーセンも同意した。

「インファンティーノがどんな独裁者と付き合っているか、よく見ろ。彼はFIFAで票を買っているのに、スナイデルは『とても優しい人』だと言う。そんなわけがない。彼はサッカーの魂を売り渡している」

司会のウィルフレッド・ヘネーはスナイデルがオランダ代表最多出場記録（134試合）保持者だと指摘したが、2人の意見は変わらなかった。