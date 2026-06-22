デルクセンはオランダ代表の選手たちに苛立ち、特別な契約を提唱している。

ヨハン・デルクセンは月曜日のポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』で、サッカー界におけるSNSの役割を語った。愛称「スノル」の彼は、特にオランダ代表選手たちに、長年実践してきた戦術に基づく切実な助言を送っている。

「代表選手はメディアと向き合う必要がある。だが彼らは自分の立場を過信し、批判的なジャーナリストをすぐに敵視する」と、2026年のトップ選手たちが（ソーシャル）メディアとどう向き合っているかを分析した。

「だが、最大の敵はSNSだ。その気持ちは分かる」と一瞬、選手に寄り添う。 「彼らはくだらない批判にさらされ、不満を漏らしている。解決は簡単だ。SNSを無視すればいい。私は何年もそうしているし、そのほうがずっと快適だ。」

「真剣なメディアが英雄崇拝に加わらないと非難するのは未熟だ。選手たちが不満を漏らすのは、自尊心が傷つきやすい証拠だ。そろそろ大人になるべきだ」とアナリストはオランダの選手たちに語りかける。

同僚ポッドキャスターのヘンク・カイパースも「選手たちが批判を個人攻撃と受け止めている。ジャーナリストに叩かれたことが気に入らないのだ。私は思う。『おい、大金を稼いでいるなら結果を出せ』と。 結果が出なければ専門記者から批判されるのは当然だ。それを個人攻撃と受け止めるのは、かなり気に病んでいる証拠だ。メッシやロナウドならどうする？」

「あれは彼らの傷つきやすいエゴの表れだ」とデルクセンが補足する。「ヘンク、彼らをそうさせたのは私たちだ。英雄視する風潮のせいでね。でも、それは彼らの仕事の一部だ。彼らはそれを理解していない。自分たちを聖人扱いしているんだ。」

「それでも、オランダ代表選手はKNVBとメディア対応契約を結ぶべきだ。サッカー人気とテレビ視聴があるからこそ巨額収入を得ている。それなのにファンとのコミュニケーションを拒んでいる。ジャーナリストは敵ではない。彼らこそファンと選手をつなぐ架け橋だ」とデルクセンは語った。