レネ・ファン・デル・ハイプとヨハン・デルクセンは、ヨルディ・クライフの下でアヤックスが進める方針を全く理解できないという。『Vandaag Inside』では、木曜夜のカンファレンスリーグでハイデュク・スプリトを相手に欧州の舞台で醜態をさらしたことを受け、アヤックスの夏の移籍市場での動きが厳しく批判された。

司会のヴィルフレッド・ヘネーは、アヤックスを「寄せ集めの集団」と評したファレンタイン・ドリーセンの言葉を取り上げた。ファン・デル・ハイプも今ではその見方に同意する。「3カ月前、我々はアヤックスについて全く違う話をしていた。みんな『いよいよ始まる』と思っていたんだ」と元選手は振り返る。

ファン・デル・ハイプは、多くの新加入選手がやって来た時点ですでに疑問を抱いていたと認める。「獲得した選手の中で、実際に知っていたのはGKのテア・シュテーゲン、ブラント、そしてFWのトルだけだった。ほかの選手については、それはそれでいいのかもしれないが、まずは実際に見てみないと分からないと思っていた」。特に、18歳の左サイドバック、ジョフレ・トーレンツを初めて先発起用した判断に、ファン・デル・ハイプは納得がいかないようだ。

だが、ファン・デル・ハイプが最も驚いているのは、クライフがアヤックス内で与えられた権限の大きさだ。「ミスリンタートの件であれだけのことを経験したのに、今度はクライフに自由裁量を与えるなんて理解できない」と語ると、デルクセンも同調した。「まさにその通りだ。私にも全く理解できない。よく知らないドイツ人に全権を与えてひどい目に遭ったのに、今度は名字を理由に人を選んだんだ」

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デルクセンは、クライフにはこれほどの責任を任されるだけの実績がないと考えている。「父親は偉大な人物だったが、ヨルディは現役引退後、実際にはまだ特別な成果を何も示していない。先がどうなるか分からない賭けであり、クライフという名前だからサポーターが満足してくれることを願っているだけだ」

さらにファン・デル・ハイプは、必要なときに強化責任者を正せる経験豊富なサッカー関係者がクラブ内にいないことを問題視する。補強方針にも大きな疑問を抱いており、特にヴィクトル・ツィガンコフの獲得が理解できないという。「裏へ抜けるウイングを探していて、そのための時間は2カ月もあった。それなのにツィガンコフを獲得した。彼は全く裏へ抜けず、いつも足元でボールを受けたがる」

ソフィアン・アムラバトについても、2人の評価は芳しくない。デルクセンは「平凡な選手」と評する。ファン・デル・ハイプも部分的には同意しつつ、フィジカル面では十分にやれるとみている。「あの選手には確かに存在感がある。ただ、サッカー選手としては能力に限界があるのも事実だ」と元右ウイングは語った。

一方、デルクセンはクライフがミチェル・サンチェスを監督に選んだことにも矛先を向けた。「ヨルディがスペイン人の知り合いを連れてくるだろうとは、すぐに分かった。彼が素晴らしい仕事をするなら心から喜ばしいが、今のところそういう印象はない。彼はオランダのサッカーを全く知らない」