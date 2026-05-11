デルクセンとファン・デル・ハイプが、アドヴォカートとルッテンを巡る騒動で明確な立場を示した。

月曜日の番組『Vandaag Inside』で、ヨハン・デルクセンとレネ・ファン・デル・ハイプは、キュラソー代表監督に復帰したディック・アドヴォカート氏を強く批判した。2人は78歳の同氏がフレッド・ルッテン氏の後任になるべきでなかったと主張。一方、ウィルフレッド・ヘネー氏はアドヴォカート氏を擁護した。

番組では、ルッテンが去り、アドヴォカートが再就任したキュラソーサッカー連盟の混乱を詳しく取り上げた。ヴァレンティン・ドリーセンは、中国とオーストラリアに敗れた後、選手たちがルッテンに反旗を翻し、理事会に働きかけたと説明した。

ドリーセン氏によると、メインスポンサーのコレンドンのウスルCEOも権力争いに介入。「会長はウスル氏に『君がディックの面倒を見るなら、僕はフレッドの面倒を見る』と言った」と明かす。選手たちの支持を失った時点でルッテン監督の続投は困難だったという。

それでもデルクセンは、アドヴォカートが引き受けたこと自体を厳しく批判した。 「ディックは適切な役割を果たさなかった。同僚として『ワールドカップへ導くのはフレッドだ』と言うべきだった」と語り、スポンサーの介入にも「方針に干渉すべきではない」と批判した。

ファン・デル・ハイプも同意し、「一度別れたのに『もう一度やりたい』と言うべきではない」と語った。

ジェニーは、テーブルを囲む批判からアドヴォカートを守ろうとする。「そうじゃなかったでしょ？ 彼らはその件で彼に接触したんだ」と、ジェニーはファン・デル・ハイプの発言にこう応じた。

デルクセンは「どう見てもフレッドが被害者だ」と結論。ドリーセンは「アドヴォカートも批判されている」と付け加え、デルクセンは「多くの人々がディックを責めている」と締めくくった。