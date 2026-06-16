デルクセンが「悪役」インファンティーノを激しく非難

ヨハン・デルクセンは火曜日の『Vandaag Inside』で、ジャンニ・インファンティーノを痛烈に批判した。彼は、FIFA会長がニュージーランド戦の2-2引き分け後にイラン代表ロッカールームを訪れたことを「不名誉」と断じた。

インファンティーノはイラン選手を誇りに思い、W杯に出場できたことを光栄だと語った。米国との政治的緊張やトランプ大統領の敵対的姿勢により、イランの出場は長らく不透明だった。

インファンティーノは「ここに来てくれてありがとう。君たちの状況は理解している。だが君たちは何よりも強い。君たちはスタジアム全体を一つにし、チーム・メッリの後ろに集めた。世界に力強いメッセージをありがとう」と語り、選手から拍手を受けた。

「インファンティーノを追い出すべきだった」とデルクセンは怒る。「イランは不当に扱われている。米国で1試合だけさせてすぐ追い出すなんて、開催国が自国チームをそう扱うべきではない。」

「インファンティーノはまたカメラを意識して注目を集めていた。私がイラン監督なら『ロッカールームには誰も入れるな。ましてや君など』と言っただろう」と、デルクセンはガレノエイ監督が初戦後に強硬姿勢を示すべきだったと語った。

弁護士ヨブ・クノースターは「選手たちも政権の犠牲者かもしれない」と述べ、レネ・ファン・デル・ハイプは「100％そうだ」と同意した。しかしデルクセンは「これは政権とは無関係だ」と即座に反論した。

「あいつはそこに立つ資格がない。目立ちたいだけだ」と怒りを露わにした。さらに「カメラが回ればトランプにへつらうのと同じだ」と付け加えた。