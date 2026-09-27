ヨハン・デルクセンは日曜、デ・テレグラーフに対し、エスタバナ・ポルマンが『Vandaag Inside』にゲストとして復帰しないことを認めた。当初は同トークショーに毎月出演する予定だったが、その計画は白紙となった。

レネ・ファン・デル・ハイプはポッドキャストKieftJansenEgmondGijp で、ポルマンを毎月起用することに疑問を呈していた。ラファエル・ファン・デル・ファールトのパートナーである彼女は、8月28日の『VI』放送内でその件を本人に問いただし、その後は気まずい会話が続いた。

「エスタバナは魅力的な女性で、画面映えもする。でも、ラファエル・ファン・デル・ファールトとの生活やハンドボール以外の話になると、あまり語ることがない」と、デルクセンはポルマンの出演にあまり前向きではない。「レネはこの夏、自身のポッドキャストで、彼女は私たちの番組には軽すぎると言っていた。そのため、彼女は最初のレギュラー出演の際、あまり自信を持てないままテーブルに着くことになった」

デルクセンは、VIがポルマンに対してもっと慎重に接するべきだったこと、そして1回の出演だけで誰かを見限るべきではないことを認めている。「ただ、彼女はその間にかなり傷ついてしまっており、これ以上私たちのテーブルに座らせるのは賢明ではない」

ポルマンがこの人気トークショーでもう見られなくなることについて、デルクセンは特に残念だとしている。「本当にとても残念に思っているし、違う形になってほしかった。彼女はあの年配の紳士たちと一緒に休暇に出かけていたよね（『Beter laat dan nooit』のこと、編集部注）。あれは本当にすごく良かった」

「彼女が何にも向いていないというわけではない。でも、うちの番組では数多くの話題について一緒に話せなければならない。その点で彼女は強くなかった」と、フロロー出身のレギュラー出演者は付け加えた。

編集責任者のロビー・ビールボームも、デ・テレグラーフに対して認めている。「エスタバナ・ポルマンを今後『Vandaag inside』で見ることはなくなるというのは事実です。少なくとも、あのテーブルでの役割ではありません。何かきっかけがあれば、いつかまたバーの席でという可能性はあるかもしれません。エスタバナ本人も番組制作者側も、彼女のテーブルでの役割について疑問を抱いていました。最終的に、番組として彼女をテーブルゲストとして続けない決断を下しました」

デ・テレグラーフは、VIからの離脱についてポルマンにいくつか質問を投げかけた。しかし、アルンヘム生まれの彼女はコメントを控える意向を示している。