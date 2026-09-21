ヨハン・デルクセンが『Groeten uit Grolloo』で、またしてもワウト・ウェグホルストに厳しい見解を示した。一方で、日曜日のPSV戦でFCトゥウェンテの決勝点を決めたダウダ・ワイドマンについては絶賛している。

デルクセンはここしばらく、トゥウェンテの試合中に見せるウェグホルストの振る舞いにいら立ちを募らせている。PSVとのホームゲームでも、この長身FWがまたしても彼をひどく раздражироватьするような行動を取っていたと見ていた。

「PSV戦でウェグホルストがやっていたことは実に嫌悪感を覚える。彼はそれを非常に芝居がかったやり方で演じていた。すべてが計算されている。細かな身ぶり、ドラマチックにひざまずくこと、芝にキスすること。でも、FCトゥウェンテにとって有用な存在ではある」と、デルクセンは翌日にポッドキャストで評した。

デルクセンはワイドマンについてははるかに前向きだ。MFはPSV戦の終盤、自陣でソロ突破を開始し、3-2のゴールを決めてトゥウェンテの大英雄となった。

「決勝ゴールは、あのフランス人の若者がユニークなソロで決めた。試合終了間際、中盤線からの突進のあとで3-2をネットに突き刺したんだ。こんなものはオランダで本当に一度も見たことがない」と、熱のこもったアナリストは語った。

トゥッカーズのその他の得点者はユネス・タハとウェグホルストで、これにより1-2のビハインドを覆した。これでトゥウェンテは4位となり、勝ち点16で3位PSVに並んでいる。