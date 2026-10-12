ヨハン・デルクセンが『グローテン・アウト・グロロー』でドゥシャン・タディッチを痛烈に批判した。NECのチームメートに関する37歳のFWの発言が、ドレンテ州出身の解説者の逆鱗に触れた。

「周りに力の劣る選手がいると、より難しくなる。僕は頻繁にチャンスにつながる動きをしているのに、ボールが来ない。あるいは、パスを出しても返ってこない。僕の頭の回転が速すぎるということなのかもしれない」。タディッチは先週、NU.nlの話題を呼んだインタビューでそう語った。

「マルセル・ブックホールンが大物選手を獲得したがってくれたことに、心から感謝すべきだ」と、デルクセンはこのFWに厳しい評価を下す。「この数年、彼はまるで年寄りのようなプレーをしていた。アヤックスでもすでに通用しなくなっていた。それが今度はアヤックスと対戦することになり、アヤックスに少し媚びを売っている。メディアでNECを少し見下すようなことを言っているんだ。『自分はずっとタイトルを争うクラブでプレーすることに慣れていた』という具合にね」

「それならNECと契約すべきじゃなかっただろう」と、驚きを隠せないデルクセンはセルビア人ベテランに言い放つ。「これは非常に不快だ。しかも彼は、自分の言葉が文脈から切り離されたと主張している。だが、それはすでに確認されている。発言は正確に引用されていた。だから、それも嘘だ」

デルクセンは続ける。「いや、今回の件で彼の評価が上がることはない。それに、シーズンが進めばNECでの先発の座も失うと思う。彼はベテランだ。スター選手のような物言いは健在だが、それに見合うプレーはもうできていない」

「ブックホールンは彼に破格の高給を支払っていると思う。NECのユニフォームを着たタディッチを、威信をかけた獲得と考えていたからだ。だが、今シーズン中に彼が期待に応えるとは思わない。タディッチがチームにいても、戦争には勝てないからね」と、懐疑的なデルクセンは予想した。