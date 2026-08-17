デルクセンがクラレンス・セードルフを容赦なく酷評する

ヨハン・デルクセンが『Groeten uit Grolloo』で、オランダ代表の新監督としてシャビが就任した件について語った。 De Snorは、新たな代表監督探しに関わったKNVB内部のある人物を、目を引くほど厳しく批判している。

「彼に立派な経歴がないとは言えない」と、デルクセンはオランダ代表の新監督としてシャビが就任した件についての分析を切り出した。「ビッグネームだよ。監督としてはまだそれほど多くを成し遂げていないし、経験も少ないけどね。彼に有利に働くのは、クライフ哲学の中で育ってきたことだ。だからシャビはオランダに合うだろう」

その一方で、すぐにこう付け加えた。「それでも、外国人を連れてくるのは奇妙だと思う。なぜなら、それはKNVB自身の指導者育成への告発だと感じるからだ。そして、オランダ人指導者たちが飛ばされるという意味で、オランダ人監督たちへの告発でもある」

「それに、ナイジェル・デ・ヨングとクラレンス・セードルフ（フットボール面の技術的事項を担当するプロフットボール監査役会メンバー、編集部注）が、代表監督を誰にするかをあっさり決めてしまうのも奇妙だ」と、デルクセンはロナルド・クーマンの後任を探したKNVBの動きに感心していない。「しかもセードルフについては、サッカー界のいろいろな人たちに対して非常に根に持っているのを私は知っている。彼の見方では、いつも自分の邪魔をしてきた人たちだ。多くの人を嫌っている、フラストレーションを抱えた男だよ。そういう人たちをむしろ締め出すだろう」

「それに、ピーター・ボスの名前が一度も挙がらなかったのも理解できない。セードルフは、自分が一緒に仕事をしてきた歴代の代表監督全員に不満を持っている。国際的には素晴らしいキャリアを送ったが、オランダ代表では本当の意味で力を示したことがない。だから、そんな数々の遺恨を抱えた彼が、誰を代表監督にするかを決めていいというのは奇妙だと思う」と、デルクセンは月曜のポッドキャストで改めて強調した。

デルクセンは当面、シャビに疑ってかからない姿勢を示している。「ただ、スペイン語を話す男の子をオランダに連れてきて代表監督にするのは、うまく機能しないと思う。彼は英語を話さないから、コミュニケーションが取れない。そうなると通訳としてクライファートか誰かが必要になる。監督という仕事では、コミュニケーションこそが実質的に最大の武器なんだ」

最後に、グロロー出身のアナリストは、デ・ヨングとセードルフが本当はミヒャエル・ライツィハーを任命したがっていたと指摘した。「でも、オランダ国内でそれに理解を示す人が誰もいないと気づいたんだ。しかもサッカー界の誰もが『彼にはまだその格がない』と言っていた。そこで彼らは追い込まれた。ライツィハーを押し通す勇気はなくて、それでビッグネーム探しに向かったんだ。世論を黙らせるためにね」