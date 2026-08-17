デルクセンがクラレンス・セードルフを容赦なく厳しく批判する

ヨハン・デルクセンが『Groeten uit Grolloo』で、シャビのオランダ代表監督就任について語った。デ・スノールは、新たな代表指揮官探しに関わったKNVB内部の1人を、目を引くほど厳しく批判している。

「彼に立派な経歴がないとは言えないだろう」と、デルクセンはシャビのオランダ代表新監督就任についての分析を切り出した。「ビッグネームだし、監督としてはまだそれほど多くを成し遂げていないとはいえ、経験は少ない。彼にとってプラスなのは、クライフ哲学の中で育ったことだ。だからシャビはオランダには合うだろう」

その上で、すぐにこう付け加えた。「それでも、外国人を選ぶのは奇妙だと思う。なぜなら、それはKNVB自身の指導者養成への告発だと感じるからだ。そして、オランダ人指導者たちが飛ばされたという意味で、彼らに対する告発でもある」

「それに、ナイジェル・デ・ヨングとクラレンス・セードルフ（サッカー技術面を重点分野とするプロサッカー部門監査役会メンバー、編集部注）が、代表監督を誰にするかをあっさり決めてしまうのも奇妙だ」と、デルクセンはロナルド・クーマンの後任を探したKNVBの動きに感心していない。「そして特にセードルフについては、彼がサッカー界のいろいろな人たちに対して非常に根に持っていることを私は知っている。彼の考えでは、いつも自分の邪魔をしてきた人たちだ。欲求不満を抱えた男で、とても多くの人を嫌っている。だから、まさにそういう人たちを締め出すだろう」

「それに、ペーター・ボスの名前が一度も挙がらなかったのも理解できない。セードルフは、自分が一緒に仕事をしたすべての代表監督に不満を持っている。彼は素晴らしい国際的キャリアを送ったが、オランダ代表では本当の意味でそれを示したことが一度もなかった。だから、あれだけ多くの遺恨を抱えた彼が、誰を代表監督にするかを決めていいというのは奇妙だと思う」と、デルクセンは月曜のポッドキャストでも改めて繰り返した。

デルクセンはひとまず、シャビに疑わしきは有利に見る姿勢を取っている。「ただ、スペイン語しか話せない男をオランダに連れてきて代表監督にするのは、現実的ではないと思う。彼は英語を話さないから、コミュニケーションが取れない。そうなると、通訳としてクライファートか誰かが必要になる。監督という仕事は、実際のところコミュニケーションこそ最大の武器なんだ」

最後に、グロロー出身のこのアナリストは、デ・ヨングとセードルフが本当はミヒャエル・ライジヘルを任命したがっていたと指摘した。「でも、オランダでそれを理解する人が誰もいないと気づいたんだ。そしてサッカー界の誰もが『彼にはまだその格がない』と言っていた。そこで彼らは追い詰められた。ライジヘルを無理に押し通す勇気はなく、結局はビッグネーム探しに向かったんだ。世論を静めるために」