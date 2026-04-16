デルクセンがエールディヴィジのクラブを痛烈批判：「そんなことすべきじゃない。馬鹿げてる！」

ヨハン・デルクセン氏は、NACブレダがオランダサッカー協会（KNVB）のパスポート問題に関する以前の発表を受けて仮処分を申し立てたことについて「ばかげている」と語った。同氏は番組『Vandaag Inside』で、このブラバントのクラブは先日のゴー・アヘッド・イーグルス戦0-6敗戦への異議を撤回すべきだと述べた。

発端は、ディーン・ジェームズがゴー・アヘッド・イーグルス対NACブレダ戦（6－0）に不正出場したとされる騒動で、KNVBは最終的に処分を見送った。しかしNACは判定に納得していない。

火曜日、NACはKNVBの決定に納得せず仮処分を申請。現在17位のNACは、ジェームズに出場資格がなかったとの主張を崩さず、何らかの措置を求める。

「あいつらはスポーツマンシップに欠ける真似をするべきじゃない」とデルクセンはNACの主張に理解を示さない。「KNVBにも問題はあるが、インドネシアやキュラソー代表としてプレーした選手たちの件もあった。彼らはオランダ人だが、法律上は一時的に別の国籍を持つことになる」。

誰も適切な対応が分からなかった。NACは自滅を他人のせいにするな。ルールを悪用するな。馬鹿馬鹿しい」と、デルクセンは低迷するNACを痛烈に批判した。

「それを言い訳にスポーツマンシップに欠ける行動をするべきではない。ゴー・アヘッドの選手たちにも失礼だ。民事裁判所に訴えればよい。裁判官はKNVBの規則に従うだけだ。裁判所は介入しない」とデルクセンは断じた。

司会者のウィルフレッド・ヘネー氏は、エールディヴィジとケウケン・カンピオン・ディヴィジの11クラブがデリケートな問題に直面したと指摘。34クラブのうち33クラブがKNVBの決定に同意しているという。