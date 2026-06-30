デルクセンがアヤックス移籍を発表、ファン・デル・ハイプは懐疑的

デイリー・ブラインドがアヤックスに復帰する。火曜日の『Vandaag Inside Oranje』でウィルフレッド・ヘネーとヨハン・デルクセンが報じた。父ダニー・ブラインドは月曜、36歳のDFがアムステルダムに戻る可能性は高くないと話していた。

デルクセンは「彼はスペイン語を話すし、スペイン人監督ミチェルやテクニカルディレクターのヨルディ・クライフがいるアヤックスに行くらしい」と語った。

ジネーは「アヤックスは現時点では発表しないだろう。まず他の補強を済ませたいのだ。私の見立てでは彼はアヤックスへ行くが、最初の補強として扱われないよう発表は後回しにするつもりだ」と続けた。

デルクセンは「彼のような技術なら、エールディヴィジでもあと1年は通用する」と結論づける。一方、同席したテオ・ヤンセンは懐疑的だ。

「彼は36歳、もうすぐ37歳だ。以前アヤックスにいたときは状況が良くなく、彼自身にとってもそうだった。本当に戻りたいのかよく考えるべきだ」と、降格したジローナとの契約が切れるこのディフェンダーに警告する。

レネ・ファン・デル・ハイプも懐疑的だ。「1年間『動きが遅すぎる』と書き続けられる。どうするんだ？」と問いかける。

『ヘット・オランジェ・カフェ』で、父のブラインド・シニアは息子の今夏復帰について問われ、「わからない。そうは思えないが、確証はない」と元選手兼監督として明言を避けた。