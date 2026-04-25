デリー・ブラインドはアヤックスへの復帰を強く望んでいる。

デイリー・ブラインドは今シーズン限りでジローナとの契約が切れる。36歳のDFは古巣アヤックスへの復帰を希望しているとZiggo Sportのアナリスト、ロナルド・デ・ブール氏が明かした。

アヤックスとブラインドの縁は深い。同クラブユース出身で、トップチームで333試合に出場している。

さらにテクニカルディレクターのヨルディ・クライフは、ジローナを率いるミチェル監督を新監督候補に挙げている。ミチェル招聘の有無に関わらず、ブラインド本人は復帰を強く希望しているという。

デ・ブールは「彼がアヤックスでプレーしたいと強く望んでいることは知っている」と語る。兄フランクは長年ブラインドの指導者だった。しかしデ・ブールは「左サイドバックには現在ユリ・バアスがいるので難しい」と指摘する。

「バアスはそこで不動のナンバーワンだ。彼と入れ替えるのか？ そんなことはしないだろう。それに、フローニンゲンで非常に好調なディース・ヤンセもいる」とデ・ブールは続けた。レンタル移籍中のヤンセの将来は不透明だ。クラブ・ブルージュはこのゼーラント出身の選手に強い関心を示している。

デ・ブールは、キャリア終盤のブラインドが控え役を受け入れるか不明と語る。「彼次第だ。もし『メンターとして戻りたい』と言うなら獲るべきだ。」

「出場機会がなくても不満を漏らさない選手だ。だが、もっと出場できると考えればチームにアピールするだろう。ボランチもできるし、何よりも人柄が素晴らしい。チームにいてくれると心強い」とデ・ブールは語った。