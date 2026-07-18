デリー・ブラインドが先発復帰すると、アヤックスのファンは熱狂した。

アヤックスに復帰したデイリー・ブラインドは、オリンピアコス戦で初先発。落ち着いた守備と正確なパスでサポーターを魅了した。

センターバックでアーロン・ボウマンとコンビを組み、ボールを持ったときの落ち着き、パス、指示、ポジショニングが特に評価された。ビルドアップでも存在感を示した。

「ブラインドは最高だ。予想外だった」と『Ajax Showtime』に書き込むサポーターもいれば、「ブラインド！ なんて堂々としたプレーだ。すべてをコントロールしている」と強調する視聴者もいる。

チーム全体への貢献も評価され、「あの落ち着きとパスセンスで、今季はさらに重要になる」との声も。

一方で、スピード不足を懸念する声も。「背後にスペースがある展開では不安」との指摘もある。

60分にはアフメトカン・カプランと交代した。一方で、スティーブン・ベルグイス、オスカー・グルーク、オーウェン・ワインダル、カスパー・ドルベルグには厳しい声が飛んでいる。

「ベルフイスはもう本当にダメだ」「グルークはあらゆる面で力不足だ」「ドルベルグって本当に頼りない」「ワインダルも頼りない」といった厳しい声が聞かれた。

一方でミカ・ゴッツはブラインドと並んで高く評価されている。彼はアヤックスで最も危険なフォワードとされ、「時折頭一つ抜きん出ている」との声も。別のファンは「ゴッツが売却されるなんて考えたくない」と記した。