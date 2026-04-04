「デリバリー」の注文が彼の不正を暴く…フランス司法当局がサミール・ナスリを追及

フランスでは、元代表選手のサミル・ナスリに注目が集まっている。彼は数百万ユーロの支払いを迫られる可能性のある複雑な税務問題の渦中にあり、フランス当局は税制を悪用しようとする者に対して「司法は容赦しない」と強調している。

フランスの新聞『レ・エコー』が報じたところによると、税務当局は、38歳でドバイに正式な居住地を置くナスリが、実際にはパリに恒常的に居住しており、それゆえフランスの課税対象になると疑っている。

当局は、彼の現在の状況が海外居住者の税務上の居住要件を満たしていないことから、未納税額が500万ユーロを超える可能性があると見ている。

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同紙によると、捜査は元選手の生活様式に関する多くの兆候に基づいており、中でも特に不審を招いたのが、パリの自宅への食事の配達という予期せぬ活動だった。

データによると、ナスリは1年間で「デリバリー」アプリを通じて少なくとも212件の注文を行っており、当局はこの数字を、彼が主張するドバイではなく、実際にフランスの首都に居住している証拠とみなした。

現在、テレビ局「カンアル・プラス」でスポーツ解説者を務めるナスリは、これらの容疑を強く否定し、国外居住者としての自身の立場が合法であることを証明するため、フランスの司法の場で自らを弁護すると強調した。

この事件は、税務と刑事の両面を併せ持つものであり、フランスのスポーツ界やメディア界で大きな関心を集めている。特にナスリは、マルセイユ、アーセナル、マンチェスター・シティでの輝かしいキャリアを経て、2021年に現役を完全に引退した同世代を代表する選手の一人であるためだ。

もし容疑が立証されれば、ナスリは巨額の罰金に加え、滞納税の支払いを命じられる可能性があり、この事件は近年、フランスのスポーツスターを巻き込んだ最もデリケートな案件の一つとなっている。

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