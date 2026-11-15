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テネリフェは日曜日、ヘスス・デ・ミゲルの死去後初めて試合に臨み、ホームでセウタに2-0で勝利した。ナチョ・ヒルは先制ゴールを決めると、亡くなったストライカーのユニフォームを掲げ、心のこもったメッセージを披露。選手、スタッフ、ファンが試合前と試合中にクラブの背番号9へ追悼の意を示す中、チームは6試合続いた未勝利に終止符を打った。

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テネリフェ、デ・ミゲル死去後の初戦で勝利

テネリフェは日曜日、デ・ミゲルの死去後初めて試合に臨み、セウタに2-0で勝利した。エスタディオ・エリオドロ・ロドリゲス・ロペスでは、故人を悼む追悼行事がこの日の中心となった。30歳のストライカーは11月3日、病院で亡くなった。前日、同じスタジアムで行われたセグンダ・ディビシオンの試合中に、アンドラのGKヘスス・オウォノと衝突していた。

ロイター通信によると、キックオフ前の1分間の黙とうの前後には長いスタンディングオベーションが起きた。9分にはプレーが止められ、スタジアム内でデ・ミゲルの映像が流れる中、再び拍手が送られた。

キックオフ前に9番ゲートで壁画をお披露目

『ジ・アスレティック』によると、試合前にはデ・ミゲルの背番号9にちなんで9番ゲートで壁画がお披露目され、セウタの選手たちがその前に花を手向けた。両チームの選手と審判団は、デ・ミゲルの名前と背番号、「永遠に私たちの記憶の中に」という言葉が記された追悼シャツを着て入場した。

クラブのアンセムは流されず、代わりにファンが両チームを拍手で迎えた。主将のエンリク・ガジェゴは花を持って入場し、デ・ミゲルのユニフォームをピッチに置いた。サポーターは「ヘスス・デ・ミゲル、9、永遠に青と白」と書かれた横断幕を掲げた。

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ヒルとフィーレックの得点でテネリフェが6試合ぶりの勝利

40分にヒルが先制点を挙げると、デ・ミゲルのユニフォームを観客に向けて掲げ、得点を祝った。さらに自身のユニフォームの下に書かれた「デミ（デ・ミゲルの愛称）、いつも僕たちの心の中に」というメッセージを披露した。

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終了4分前にはニール・フィーレックが追加点を奪って勝利を決定づけ、6試合続いた未勝利に終止符を打った。テネリフェにとっては今季リーグ戦4勝目で、セグンダ・ディビシオンの順位は14位となった。一方、セウタは最下位にとどまっている。

デ・ミゲルの家族、スペイン対イングランド戦を観戦へ

日曜日には、メトロポリターノで行われるスペイン対イングランドのネーションズリーグの試合でも、デ・ミゲルを追悼する予定だ。家族も来場する見込みとなっている。

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先週末のグラナダ戦が延期となったテネリフェは、デ・ミゲルの1歳の娘が18歳になるまで経済的に支援することも約束している。