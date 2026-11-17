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セリエCに相当する3部から、計画より3年早くラ・リーガへ。デポルティーボ・デ・ア・コルーニャがついに主役の座に戻った。この驚くべき復活を牽引したCEOマッシモ・ベナッシが、独占インタビューに応じた。

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競技面での復活から、ピッチ内外にわたる長期的なプロジェクトの構築まで。デポルティーボ・デ・ア・コルーニャはスペイン3部からトップリーグへと駆け上がり、最近ラ・リーガに復帰した。当初の目標を数年前倒ししての達成だった。この歩みにおいて重要な役割を果たした一人が、マッシモ・ベナッシだ。ガリシアのクラブでCEOを務める彼は、名前からもうかがえる通り、イタリアと深いつながりを持つ。

ポルデノーネ出身のイタリア人で、スペインに移り住んで久しい。デポルのCEOは、CalciomercatoとGoalの取材に応じ、クラブの戦略、イタリアサッカーとの関係、補強の判断、施設への投資を語った。地に足をつけながら成長を続けたいという意欲も隠さなかった。

まず、イタリアのファンが気になる点から。イタリアで慣れ親しんできた「デポルティーボ・ラ・コルーニャ」ではなく、今は「デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ」です。この変更の理由を教えてください。クラブのブランド刷新の一環ですか？

「実際には、以前から続いていた状況に合わせたものです。街の名前はもう本当に長い間、ア・コルーニャです。そこで、クラブ名もそれに合わせて『レアル・クルブ・デポルティーボ・ア・コルーニャ』とするか、クラブ会員とシーズンチケット保有者による投票を行いました。賛成は圧倒的で、会員とシーズンチケット保有者の80％超がこの名称を選びました。ですから、変更するのが正しいと考えたのです」

イタリア語がお上手ですね。アクセントは少しガリシア寄りになっていますが……。ポルデノーネから、今や再び重要な存在となったクラブのCEOになるまで、どのような道を歩んだのですか？

「ええ、ポルデノーネ出身ですが、2017年からスペインに住んでいます。残念ながら、元のアクセントはすっかりなくなりました。でも、イタリア人であることを誇りに思っています。私の歩みは、懸命に働き、睡眠を削り、数多く旅をしてきた歴史です。そういう意味で、私とクラブの歩みは似ています」



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暗い時代を経て、再びトップレベルの舞台に戻りました。この復活を支える計画とビジョンは何ですか？

「私たちの歩みは、努力の積み重ねです。就任したとき、クラブはイタリアのセリエCに当たる3部にいました。そこから3シーズンでラ・リーガに戻ったのです。戦略計画では2029年の達成を予定していましたから、3年前倒しです。きちんとした方法で取り組めば、努力は通常、結果につながるものです」

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この数年、経営面だけでなく選手の獲得でもイタリアから多くの人材を迎えています。イタリアとデポルティーボ・デ・ア・コルーニャには、どのようなつながりがあるのでしょうか？

「イタリアのリーグは常に熱心に見ています。昨年はクアリアータとムラッティエリを獲得し、クアリアータはその後も残りました。そして今夏はアマトゥッチを迎えています。ただ、強調したいのは、彼らにはいずれも私たちが必要とし、チームになかった特徴がある、あるいはあったということです。イタリア人だからという理由だけで獲得したわけではありません。選手を獲得するとき、私たちはパスポートを見ません」



今後の移籍市場でもイタリアのリーグに目を向けますか？

「イタリア人として、彼らがチームにいるのはうれしいことです。彼らを迎え、若いイタリア人選手がスペインのトップリーグで成長する手助けができることを誇りに思います。イタリアには、十分に生かされていない才能がたくさんあります。今後の移籍期間にも、そこから選手を見つけられるかもしれません。イタリアには才能がありますし、昔からそうでした。私たちは歴史的に革新的で、状況に適応し、自らを変えてきた国民です。だからサッカー界にも、才能ある若手がたくさんいるのです」



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イタリア以外にも活動を広げ、さらに成長することが目標ですか？

「はい。国際的な活動では、アメリカ、メキシコ、アルゼンチン、ベネズエラ、ブラジル、イングランド、ポルトガルに行きました。今夏はイタリアでフィオレンティーナ、ジェノアと親善試合を2試合行い、コベルチャーノで合宿もしました。イタリアはもちろん私たちにとって重要な国で、重要なファン層がいます。デポルティーボは、ある人たちには嫌な思い出を、別の人たちには良い思い出を残したと思います（笑。ミランに対する4-0の勝利を指している）。それを変えたいのです」

トップチームの構成には明確な方針が見えます。若い才能に加え、オーバメヤンやトラオレのように年齢を重ねても重要な選手を組み合わせていますね……。

「はい。2023年に取り組みを始めて以来、チームや選手層をつくるために内部ルールを設けています。トップチームの選手の25％は自前の育成組織出身で、チームの少なくとも半数は26歳以下です。私たちにとって、若手と経験豊富な選手を組み合わせられるのが理想です。今夏はオーバメヤン、トラオレ、アンヘリーノが加入し、アトレティコ・マドリーからヒメネス、バルセロナからカサドも迎えました。カサドは非常に若いですが、ラ・リーガの1部で直近3シーズンをプレーしています。クラブとともに成長できる若手の良い土台を築き、国際舞台で豊富な経験を持つ選手たちと組み合わせることが重要なのです」

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では、今季の目標は欧州の舞台への復帰と言えますか？ それは夢でしょうか、それともまだ早いですか？「今季の目標について言えば、現在勝ち点15で、あと30ポイント積み上げなければなりません。つまり目標は勝ち点45です。私たちは何よりも謙虚さを大切にするクラブですし、そのことをずっと伝えてきました。3部から上がってきたのです。セリエC時代を決して忘れません。成長は必要ですが、地に足をつけて進まなければなりません。スペインでは本当に充実していますし、このクラブはサッカー界でも最も興味深いプロジェクトの一つです。ピッチ上だけでなく投資したいと考えるオーナーに恵まれています。新しい練習施設を建設し、ほぼ完成しました。最後の段階は今後11カ月で終える予定です。スタジアムも改修しました。将来、大きな喜びをもたらせるプロジェクトだと本当に信じています」