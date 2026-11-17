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スペイン3部から、計画より3年早くラ・リーガへ。デポルティーボ・デ・ア・コルーニャが再び脚光を浴びている。この驚くべき復活を主導した最高経営責任者（CEO）のマッシモ・ベナッシが、独占インタビューに応じた。

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競技面での復活から、ピッチ内外にわたる長期的なプロジェクトの構築まで。デポルティーボ・デ・ア・コルーニャはスペイン3部からトップリーグへと駆け上がり、最近ラ・リーガに復帰した。当初の目標より数年早い達成でもある。その歩みで重要な役割を果たした一人が、マッシモ・ベナッシだ。ガリシアのクラブで最高経営責任者（CEO）を務めるその名からは、当然ながらイタリアとの強いつながりがうかがえる。

ポルデノーネ出身のイタリア人で、スペインに移り住んで久しいデポルのCEOは、CalciomercatoとGoalのインタビューでクラブの戦略、イタリアサッカーとの関係、補強の判断、施設への投資について語った。さらなる成長への意欲を隠さない一方、地に足をつけた姿勢も示している。

まずイタリアのファンが気になっていることから。イタリアで呼び慣れていたデポルティーボ・ラ・コルーニャではなく、今はデポルティーボ・デ・ア・コルーニャです。この変更の理由は何でしょうか。リブランディング計画の一環ですか？

「実際には、以前から続いていた名称との食い違いです。街の名前はずっと前からア・コルーニャです。クラブが行ったのは、会員とシーズンチケット保有者による投票です。街の名前に合わせてクラブをレアル・クルブ・デポルティーボ・ア・コルーニャと呼ぶことが決まりました。賛成は驚くほど多く、会員とシーズンチケット保有者の80％以上がこの選択をしました。ですから、正しいことだと思いました」

イタリア語がとてもお上手ですが、アクセントは少しガリシア寄りになりましたね……。ポルデノーネから、今や再び重要なクラブとなったチームのCEOに、どのようにして就任したのですか？

「はい、私はポルデノーネ出身ですが、2017年からスペインに住んでいます。残念ながら元のアクセントはすっかりなくなりましたが、イタリア人であることを誇りに思っています。私の歩みは、睡眠時間を削り、たくさん移動しながら懸命に働いてきた歩みです。そういう意味では、私とクラブの歩みは似ています」



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暗い時期を経て、再びトップレベルの舞台に戻ってきました。この復活を支える計画と構想は何ですか？

「私たちの歩みは努力の積み重ねです。私たちが来たとき、クラブはイタリアのセリエCに相当する3部にいましたが、3シーズンでラ・リーガに戻りました。戦略計画では2029年の達成を予定していたので、3年早く実現したことになります。きちんとした方法で取り組めば、仕事は結果につながるものです」

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この数年、経営陣だけでなく選手についても、イタリアから多くの人材を迎えています。イタリアとデポルティーボ・デ・ア・コルーニャには、どのようなつながりがあるのでしょうか？

「イタリアのリーグは、常にとてもよく見ています。この数年、イタリア人選手を獲得してきたのは偶然ではありません。昨年はクアリャータとムラッティエリを迎え、クアリャータはその後も残りました。そして今夏はアマトゥッチを獲得しました。ただ、強調したいのは、彼らはいずれもチームに必要で、それまでいなかったタイプの選手だということです。イタリア人だからという理由だけで獲得したわけではありません。選手を獲得するとき、私たちはパスポートを見ません」



今後の補強でも、イタリアのリーグに目を向けますか？

「イタリア人として、彼らがチームにいるのはうれしいことですし、誇りにも思います。若いイタリア人選手がスペインのトップリーグで成長する手助けができるのもうれしいです。イタリアには、まだ十分に生かされていない才能がたくさんいると思います。今後の移籍市場でも、そこから選手を見つけられるかもしれません。イタリアには才能があります。昔からそうでした。私たちは歴史的に革新を生み出し、環境に適応し、自らを変えてきた国民です。ですからサッカー界にも、才能ある若手が大勢います」



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イタリア以外にも活動を広げ、さらに成長することが目標ですか？

「はい。国外ではアメリカ、メキシコ、アルゼンチン、ベネズエラ、ブラジル、イングランド、ポルトガルに行きました。今夏はイタリアでフィオレンティーナとジェノアとの親善試合を2試合行い、コヴェルチャーノで合宿もしました。ですからイタリアは私たちにとって重要な国であり、重要なファン層がいる場所です。デポルティーボは、ある人たちには嫌な思い出を、別の人たちには良い思い出を残したと思います（笑。ミラン戦の4-0を指している）。それを変えたいのです」

トップチームでは、若い才能にオーバメヤンやトラオレのような選手を組み合わせています。彼らは年齢を重ねていますが、重要な存在ですね……。

「はい。2023年に取り組みを始めてから、チーム、つまり選手層をつくるための内部ルールを自分たちに課しました。トップチームの選手の25％は自前の育成組織出身で、チームの少なくとも半数は26歳以下です。若手と経験豊富な選手を組み合わせられるのは、私たちにとって理想的です。今夏はオーバメヤン、トラオレ、アンヘリーノが加入しました。アトレティコ・マドリーからはヒメネス、バルセロナからはカサドも来ました。カサドはとても若いですが、直近の3シーズンはラ・リーガの1部でプレーしています。クラブとともに成長できる若手の良い土台を築き、国際舞台で豊富な経験を持つ選手たちに彼らを支えてもらうことが重要なのです」

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では、今季の目標は欧州の舞台への復帰と言えるでしょうか。夢ですか、それともまだ早すぎますか？「今季は現在15ポイントで、あと30ポイント獲得しなければなりません。つまり目標は45ポイントです。私たちは何より謙虚さを大切にしているクラブで、そのことをずっと伝えたいと思っています。3部から上がってきたので、セリエCで過ごした日々を決して忘れません。成長は必要ですが、地に足をつけなければなりません。スペインではとても充実した状況にありますし、このクラブはサッカー界で最も興味深いプロジェクトの一つです。幸い、ピッチ上だけでなく投資したいと考えるオーナーがいます。新しい練習施設を整備し、ほぼ完成しました。最後の段階は今後11カ月で終える予定です。スタジアムも改修しました。将来、大きな喜びをもたらせるプロジェクトだと心から思います」