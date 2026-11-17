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スペイン3部から、計画より3年早くラ・リーガへ。デポルティーボ・デ・ア・コルーニャは再び脚光を浴びている。この驚くべき復活を支えたCEOのマッシモ・ベナッシが、独占インタビューに応じた。

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競技面での復活から、ピッチ内外にまたがる長期的なプロジェクトの構築へ。デポルティーボ・デ・ア・コルーニャはスペイン3部からトップリーグまで駆け上がり、最近ラ・リーガに復帰した。当初掲げた目標を数年前倒しで達成したことになる。その歩みで重要な役割を果たした一人が、マッシモ・ベナッシだ。ガリシアのクラブでCEOを務める彼の名前は、当然ながらイタリアを強く思い起こさせる。

ポルデノーネ出身のイタリア人で、スペインに移り住んでから長い。デポルティーボのCEOはCalciomercatoとGoalのインタビューで、クラブの戦略やイタリアサッカーとの関係、移籍市場での判断、インフラへの投資について語った。さらなる成長への意欲を示しつつも、地に足をつけた姿勢を崩さなかった。

まず、イタリアのファンが気になる点から。イタリアで呼び慣れていた「デポルティーボ・ラ・コルーニャ」ではなく、今は「デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ」です。なぜ変わったのでしょうか。ブランド刷新計画の一環ですか？

「実際には、以前からの懸案でした。街の名前はもう何年も前から、ずっと『ア・コルーニャ』です。今回行ったのは、クラブ名をそれに合わせて『レアル・クルブ・デポルティーボ・ア・コルーニャ』にするかどうか、クラブ会員とシーズンチケット保有者の投票にかけたことだけです。賛成は驚くほど多く、会員とシーズンチケット保有者の80％超がこの選択をしました。ですから、そうするのが正しいと思いました」

イタリア語がとてもお上手ですね。今ではアクセントが少しガリシア寄りですが……。ポルデノーネから、再び重要なクラブとなったデポルティーボのCEOに至るまで、どのような道を歩んだのですか？

「ええ、私はポルデノーネ出身ですが、2017年からスペインに住んでいます。残念ながら地元のアクセントは完全になくなってしまいました。でも、イタリア人であることを誇りに思っています。私の歩みは、睡眠を削り、たくさん移動しながら働き続けてきたものです。結局のところ、私の歩みとクラブの歩みは似ていると言えます」



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暗い時期を経て、再びトップレベルの舞台に戻ってきました。この復活を支える計画とビジョンは何でしょうか？

「我々の歩みは努力の積み重ねです。私たちが来たとき、クラブはイタリアのセリエCに相当する3部にいましたが、3シーズンでラ・リーガに戻りました。戦略計画では2029年に達成する予定だったので、3年前倒しです。方法を持って取り組めば、仕事は通常、結果につながるものです」

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この数年、経営陣だけでなく選手についても、イタリアから多くの人材を獲得しています。イタリアとデポルティーボ・デ・ア・コルーニャには、どのようなつながりがあるのでしょうか？

「イタリアのリーグは常に熱心にチェックしています。この数年、イタリア人選手を獲得してきたのは偶然ではありません。昨年はクアリャータとムラッティエリを獲得し、クアリャータはその後も残りました。今年の夏にはアマトゥッチを獲得しました。ただ、強調したいのは、彼らには当時も今も、我々が必要としていてチームにはなかった特長があるということです。イタリア人だからというだけで獲得したわけではありません。選手を獲得するとき、我々はパスポートを見ません」



移籍市場では今後もイタリアのリーグに目を向けますか？

「イタリア人として、彼らがチームにいるのはうれしいことです。彼らを迎え、若いイタリア人選手がスペインのトップリーグで成長する手助けができることを誇りに思います。イタリアには、十分に生かされていない才能がたくさんあると思いますし、今後の移籍期間にも獲得できるかもしれません。イタリアには才能がありますし、昔からそうでした。私たちは歴史的に革新的で、常に環境に適応し、自分たちを変えてきた国民です。ですから、サッカー界にも若い才能が間違いなくあふれています」



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イタリア以外にも活動を広げ、さらに成長することが目標ですか？

「はい。海外ではアメリカ、メキシコ、アルゼンチン、ベネズエラ、ブラジル、イングランド、ポルトガルに行きました。この夏はイタリアでフィオレンティーナ、ジェノアと親善試合を行い、コヴェルチャーノで合宿もしました。ですから、イタリアは我々にとって大切な国であり、重要なファン層があります。デポルティーボが良くない思い出を残した人も、良い思い出を残した人もいると思います（笑。ミランに4-0で勝った試合への言及）。それは変えていきたいですね」

トップチームでは、若い才能と、オーバメヤンやトラオレのような、少し年齢を重ねながらも重要な実績ある選手を組み合わせています。明確な方針に見えますが……。

「ええ。2023年に取り組みを始めてから、チーム編成に独自の内部基準を設けました。トップチームの選手の25％はクラブの育成組織出身とし、チームの少なくとも半分は26歳未満の選手で構成するというものです。我々にとって、若手と経験豊富な選手を組み合わせられるのは理想的です。この夏はオーバメヤン、トラオレ、アンヘリーノが加入しました。アトレティコ・マドリーからヒメネス、バルセロナからカサドも来ました。カサドは非常に若いですが、直近の3シーズンをラ・リーガの1部でプレーしています。クラブとともに成長できる若手の充実した土台を築き、国際舞台で豊富な経験を持つ選手たちに彼らを支えてもらうことが重要なのです」

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では、今季の目標は欧州の舞台への復帰と言えるでしょうか。夢なのか、それともまだ早いのでしょうか？「今季は現在15ポイントです。あと30ポイント積み上げて、45ポイントにするのが目標です。我々は何よりも謙虚さを大切にするクラブで、そのことをずっと伝えてきました。3部から来たのです。セリエCで過ごした年月を決して忘れません。だから成長は必要ですが、地に足をつけなければなりません。それに、スペインでは本当に充実しています。このクラブはサッカー界でも特に興味深いプロジェクトの一つです。幸運にも、ピッチ上だけでなく投資したいと考えるオーナーがいます。新しいトレーニング施設を造り、ほぼ完成しています。最後の段階は今後11カ月で終える予定です。スタジアムも改修しました。将来、大きな喜びをもたらしてくれるプロジェクトだと心から思います」